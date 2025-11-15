Ela transformou a comida 'natureba' da família e hoje fatura R$ 18 milhões

O Empório Quatro Estrelas é uma das lojas mais tradicionais da zona oeste de São Paulo. São três unidades físicas, duas no Mercado Municipal da Lapa e uma em Perdizes, além de um e-commerce que entrega para todo o país.

A marca se tornou referência para quem busca produtos voltados a dietas restritivas e alimentação saudável.

Prova do bom momento do negócio é a presença no ranking EXAME Negócios em Expansão, que reúne as empresas que mais crescem no Brasil.

Em 2024, o Empório Quatro Estrelas passou dos 18 milhões de reais em receita, uma alta de 36% em relação ao ano anterior, quando havia faturado 13,2 milhões.

A curadoria dos mais de 8 mil produtos é feita pela CEO Bruna Villar, que representa a nova geração da família à frente da empresa. A seleção inclui itens orgânicos, sem glúten, sem lactose, vegetarianos, veganos, low carb, suplementos e até cosméticos.

Empório une tradição e inovação

O atendimento próximo ao cliente e a variedade de produtos se tornaram marca registrada do lugar.

Os clientes chamam Bruna pelo nome, perguntam pela filha, nascida em 2023, e acompanham a evolução da empresa.

Foi com a mãe que ela aprendeu a importância de cuidar bem das pessoas e criar um atendimento que faça o cliente querer voltar. “Minha mãe sempre foi maravilhosa na arte de vender”, reforça.

Aos 34 anos, a empreendedora está à frente do negócio desde os 18. Cresceu dentro da loja, entre prateleiras, balcões e conversas com clientes.

Mesmo formada em engenharia, nunca teve interesse em seguir a profissão. Sempre gostou do comércio, de negociar e de lidar com o público. O marido, também engenheiro, assumiu a área financeira do empreendimento.

História do negócio

A história do Empório começou em 1992, dentro do Mercado Municipal da Lapa, criado pela mãe e pela avó de Bruna, ambas chamadas Idalina.

As duas também são portuguesas e chegaram ao Brasil em 1970. Começaram vendendo o que conheciam bem, como bacalhau e batata.

Quando Bruna passou a trabalhar no Empório, começou a incluir produtos que faziam sentido para sua própria rotina alimentar, como a carne de jaca, já que não come carne desde criança. Aos poucos, foi entendendo outras restrições para ampliar o portfólio.

Por isso, o espaço não se define como vegetariano ou vegano, mas sim como um lugar para a dietas saudáveis. “Seguimos tendo bacalhau porque é a base da história da minha família.”

Já o nome da loja veio de uma antiga sociedade formada com outras duas mulheres e foi mantido como símbolo dessa origem.

Negócio da família em outro nível

Quando Bruna assumiu a gestão, trouxe novas ideias e modernizou o negócio. Em 2010, abriu a segunda unidade com foco em produtos sem origem animal e alimentos para dietas restritivas. Em 2014, lançou o e-commerce, um dos primeiros do Brasil a vender produtos saudáveis online.

Durante a pandemia, em 2021, inaugurou a terceira loja, com 600 m², em Perdizes, ampliando ainda mais a atuação da marca.

O trabalho, no entanto, nunca foi fácil. No início, muitos funcionários duvidaram da capacidade de Bruna por ela ser jovem e ser filha da dona. “Tive que conquistar respeito mostrando conhecimento e dedicação”, afirma.

Até hoje, trabalha de domingo a domingo, se revezando entre as unidades. A avó, aos 92 anos, ainda aparece na loja da Lapa, e a mãe segue ativa no atendimento.

Fiel às raízes

É verdade que com o crescimento do negócio, várias portas se abrem. Mas, com os pés no chão, Bruna quer manter o atendimento personalizado como um dos principais diferenciais.

Essa relação próxima com a clientela faz com que ela não tenha interesse no modelo de franquias, por exemplo. O foco é fortalecer o e-commerce e ampliar o alcance da operação digital, com mais investimentos em logística e tecnologia.

A entrega é feita para todo o Brasil, exceto produtos refrigerados e congelados, enviados apenas para São Paulo por questões de transporte.

Fala da mãe com brilho nos olhos, lembrando que Idalina tocava o negócio enquanto cuidava dela ainda pequena, com dois anos.

E brinca que só vende bem porque a mãe vende melhor ainda. “Tudo que sou e tudo que sei é por conta dela”, garante.