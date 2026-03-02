Ela saiu da engenharia, investiu US$ 40 mil e já projeta US$ 400 mil por ano com negócio próprio

No fim de 2024, em um corredor da Whole Foods, a engenheira civil Federica Mercuriello identificou uma lacuna no mercado de alimentos que se transformaria em um negócio com média mensal de US$ 12 mil e projeção de US$ 400 mil em receita anual em 2026.

A fundadora da estruturou a operação com investimento próprio de aproximadamente US$ 40 mil, forte controle de custos e expansão gradual da distribuição.

Aos 42 anos, italiana radicada em Miami, Mercuriello conciliava a função de gerente de projetos em um escritório de engenharia com a construção da própria marca de kits de massa e molho produzidos na Itália. A empresa nasceu fora do horário comercial, mas foi planejada com a lógica financeira de um projeto corporativo. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

Validação de mercado antes de alocar capital

A ideia surgiu ao perceber que não havia no varejo um kit perfeitamente porcionado de massa e molho que não fosse pré-cozido e que entregasse ingredientes simples e autênticos. A percepção de oportunidade foi apenas o ponto de partida. Antes de investir, Mercuriello conduziu análise de mercado para entender o público que desejava atender e mapear concorrentes.

O processo incluiu estudo de lacunas de posicionamento, avaliação de viabilidade produtiva na Itália e testes de produto. Somente após validar a consistência da proposta, ela decidiu aportar capital próprio. O investimento de cerca de US$ 40 mil cobriu desenvolvimento de embalagens, produção inicial, logística internacional e marketing.

Para profissionais que atuam em finanças corporativas, o movimento evidencia um princípio central da disciplina financeira. A decisão de investir veio depois da análise de risco, da estimativa de demanda e da avaliação da estrutura de custos. Não houve expansão baseada apenas em intuição.

Disciplina na gestão de caixa

Sem investidores externos, a fundadora precisou estruturar a empresa em modelo bootstrap. Cada dólar exigia direcionamento estratégico. Recursos gratuitos como vídeos no YouTube e tutoriais no TikTok foram utilizados para desenvolver o site e iniciar a comunicação digital, reduzindo despesas fixas no início da operação.

Ela coordenou fornecedores na Itália, designers de embalagem e fabricantes, mantendo a operação enxuta. Antes do lançamento, contratou freelancers a custos controlados para design e marketing. O foco esteve na preservação de caixa e na construção de base sólida antes de escalar.

O maior desafio relatado foi equilibrar investimento em marketing e expansão de distribuição sem comprometer a sustentabilidade financeira. Decidir quanto alocar em aquisição de clientes e quanto direcionar à entrada em novos pontos de venda exigiu priorização rigorosa. Esse tipo de escolha é cotidiano para executivos financeiros que precisam sustentar crescimento sem deteriorar margens.

Crescimento consistente e projeção anual

O lançamento oficial ocorreu em novembro. As vendas iniciais foram lentas, com dias sem pedidos. Gradualmente, os consumidores passaram a recomprar, impulsionados por avaliações positivas no site. Em janeiro de 2026, a empresa já registrava média de US$ 12 mil mensais.

Atualmente, a receita é majoritariamente online, mas a estratégia de crescimento inclui ampliação da presença física. A Sausly está em três lojas e avalia distribuição maior. A combinação entre vendas digitais e expansão no varejo sustenta a projeção de aproximadamente US$ 400 mil em faturamento anual.

Para o público de finanças corporativas, o caso reforça a importância de dominar fundamentos como análise de viabilidade, planejamento de capital, controle de despesas e expansão estruturada. A trajetória mostra que a diferença entre uma ideia promissora e um negócio financeiramente robusto está na execução disciplinada, na leitura precisa dos números e na capacidade de crescer com responsabilidade.

Em um cenário competitivo e de margens pressionadas, decisões financeiras bem fundamentadas continuam sendo o principal motor de escalabilidade e geração consistente de receita.

