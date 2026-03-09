Ela sacou a aposentadoria e apostou tudo no negócio. Hoje cada unidade fatura US$ 1,2 milhão

Transformar capital pessoal em um negócio escalável exige mais do que coragem. Exige visão estratégica sobre investimento, estruturação financeira e crescimento sustentável.

Foi esse caminho que levou Shane Evans a transformar um pequeno estúdio de massagem em uma rede de franquias que hoje registra faturamento médio anual de US$ 1,2 milhão por unidade. As informações foram retiradas de Business Insider.

Um investimento pessoal que deu origem ao negócio

No início dos anos 2000, Shane Evans trabalhava na área de administração de propriedades ao lado do então marido, mas não se sentia realizada profissionalmente. A mudança de rumo começou após uma experiência frustrante em um spa de luxo em Sedona, no Arizona.

Evans lidava com dores nas costas e encontrou alívio nas sessões de massagem. Apesar disso, a experiência no spa foi marcada por atrasos e atendimento apressado. A percepção de que o serviço poderia ser melhor e mais acessível desencadeou uma decisão que mudaria sua trajetória profissional.

Para iniciar o negócio, Evans e o marido decidiram investir todas as economias disponíveis. O capital inicial veio do resgate do plano de aposentadoria 401(k) e das economias destinadas à faculdade das filhas. O montante somava cerca de US$ 100 mil.

O marido, que era empreiteiro, construiu o primeiro espaço. A unidade inicial era pequena e simples, mas rapidamente conquistou clientes e demonstrou potencial de crescimento.

Estrutura financeira e o início da expansão

O crescimento do negócio começou de forma orgânica. Uma das primeiras massoterapeutas contratadas possuía formação em administração e identificou rapidamente o potencial de expansão. O pai dela demonstrou interesse em investir, e outros clientes também passaram a considerar a possibilidade de participação no negócio.

Esse movimento levou Evans a iniciar um processo de franquias locais na região de San Antonio. No início, as unidades eram operadas principalmente por amigos e familiares.

A decisão de transformar a operação em um modelo de franquias exigiu estruturação financeira e organizacional. A empresa precisou padronizar identidade visual, branding, materiais de treinamento, manuais operacionais e planos de marketing.

Segundo Evans, o esforço e o custo envolvidos na criação da estrutura necessária para franquias eram significativos. Essa percepção levou a uma decisão estratégica.

Se o trabalho inicial seria praticamente o mesmo, fazia mais sentido preparar a empresa para crescer em grande escala.

A lógica financeira por trás da escalabilidade

O processo de expansão revelou um aprendizado importante sobre estratégia corporativa. A construção da base necessária para franquias envolve investimento elevado em processos, marca e governança. Uma vez estabelecida essa estrutura, ampliar a rede passa a ser mais eficiente.

Essa lógica levou Evans a enxergar a possibilidade de expandir o negócio muito além do mercado local.

Outro desafio foi adaptar a identidade visual da empresa. O primeiro espaço tinha estética rústica, influenciada pelo estilo arquitetônico e pelos custos de construção no sudoeste do Texas. No entanto, o modelo precisava ser ajustado para atender diferentes mercados à medida que a rede crescia.

A padronização da marca tornou-se parte essencial da estratégia de crescimento.

Crise, pausa estratégica e reposicionamento da marca

O período da pandemia trouxe desafios operacionais e pessoais para Evans. Ao mesmo tempo em que a empresa enfrentava dificuldades, ela também passou por um processo de divórcio.

Em 2021, pela primeira vez, considerou que outra pessoa poderia liderar a empresa de forma mais eficaz. A combinação de desgaste emocional, exaustão e dúvidas sobre sua própria capacidade levou à decisão de se afastar da operação.

Evans passou dois anos e meio fora da liderança direta da empresa. O período foi dedicado à reorganização pessoal e à reflexão sobre o futuro do negócio.

A pausa acabou gerando um reposicionamento estratégico. Ao retornar à empresa, Evans conduziu um processo de rebranding que transformou a marca Massage Heights em Heights Wellness Retreat.

A mudança refletia uma ampliação do posicionamento da empresa, que passou a destacar serviços de bem-estar além das massagens.

Uma rede de franquias com faturamento milionário

Hoje, a empresa conta com 120 unidades em operação. Cada uma delas registra faturamento médio anual de aproximadamente US$ 1,2 milhão.

O crescimento da rede demonstra como decisões financeiras estratégicas podem transformar um investimento inicial relativamente modesto em uma operação de grande escala.

Para Evans, o impacto da empresa vai além dos números. A rede oferece experiências de bem-estar aos clientes e cria oportunidades de expansão para franqueados.

Ao longo dos anos, o sucesso financeiro também proporcionou experiências e oportunidades para sua própria família.

