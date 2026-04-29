Ela rejeitou as cláusulas padrão da TV para construir um império bilionário com as próprias mãos

Bethenny Frankel é frequentemente citada como o maior caso de sucesso de personal branding originado em reality shows. No entanto, seu marco de US$ 1 bilhão em vendas de varejo atingido em 2025 não é fruto de sorte, mas de uma aplicação rigorosa de lógica aplicada e proteção de Propriedade Intelectual (PI).

Enquanto a maioria dos empreendedores foca em planos de negócios extensos, Frankel utiliza a tática de "não pedir a um cão que seja um gato": maximizar a própria natureza reativa e intuitiva em vez de tentar se encaixar em moldes corporativos tradicionais.

Em 2008, com apenas US$ 8.000 na conta e um histórico de cheques devolvidos, Frankel tomou uma decisão que mudaria a história da televisão e do licenciamento de marcas. Ao assinar com a Bravo para o Real Housewives of New York, ela aceitou um cachê simbólico de US$ 7.250 em troca de uma exigência inegociável: a remoção da cláusula que dava à rede uma porcentagem de seus negócios futuros.

Essa manobra, hoje conhecida no meio artístico como a "Cláusula Frankel", permitiu que ela mantivesse 100% da propriedade da Skinnygirl. Sem essa proteção inicial, a venda de sua linha de coquetéis anos depois teria sido diluída por participações da emissora.

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Engenharia de negócios: a separação da propriedade intelectual

Um dos momentos mais brilhantes de sua gestão ocorreu em 2011, durante a venda da linha de coquetéis para a gigante Beam Global (hoje Suntory). Ao ler o contrato, Frankel percebeu uma falha lógica na proposta de aquisição total da marca:

"Não era lógico que, se eu estivesse vendendo coquetéis para uma gigante do álcool que não fabrica jeans ou gloss, eu desse a eles toda a minha PI."

Ao fatiar a marca e vender apenas os direitos sobre as bebidas, ela reteve o controle de todas as outras categorias (roupas, alimentos, decoração). Essa decisão garante a ela receitas anuais de sete dígitos apenas em licenciamentos, além da liberdade para expandir o ecossistema Skinnygirl para qualquer novo setor.

Do varejo à nova economia dos influenciadores

Atualmente, Frankel movimenta cerca de US$ 2 milhões em produtos por mês, consolidando-se como uma força dominante no social commerce. Em 2025, suas parcerias de afiliados geraram impressionantes US$ 20 milhões em receita de vendas em plataformas como Amazon e ShopMy.

A lição central de Frankel para o mercado de 2026 é a precificação da autenticidade. Ao contrário de outros influenciadores que aceitam contratos de exclusividade engessados, ela prioriza a confiança de sua audiência (os "Nosy Bs"). Ela prefere criar um ambiente de "caos criativo" em uma negociação para encontrar saídas laterais do que aceitar termos que enfraqueçam sua marca pessoal.

Bethenny Frankel provou que a inteligência comercial não está necessariamente nos livros de MBA, mas na capacidade de ser lógico onde os outros são apenas burocráticos. Ela não planejou o "fim do jogo", mas garantiu que, para cada oportunidade de lucro no mercado, ela tivesse a rede pronta para capturá-la.

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