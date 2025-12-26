Ela quase afundou o próprio negócio — até descobrir o erro financeiro que mudaria tudo

Quando Abby Price comprou, “por impulso”, uma máquina de bordar de US$ 15 mil, ela acreditava estar investindo no futuro da Abbode, sua marca nascida no Facebook e depois expandida para uma loja em Nova York.

Mas, após o fim da temporada de festas de 2021, o cenário mudou rápido: as vendas caíram para US$ 45 mil mensais, enquanto os custos fixos como funcionários, estoque, aluguel e o financiamento da máquina continuavam subindo.

O resultado foi um início de 2022 emocionalmente e financeiramente pesado. Price lembra do dia em que chorou no banheiro da loja, no aniversário de dois anos do negócio: “Eu sabia que algo precisava mudar”.

O momento em que entender os números salvou o negócio

A virada veio em 2023, quando ela decidiu tirar a máquina encalhada do porão e organizar um evento de bordado. No primeiro dia, a Abbode faturou cinco vezes mais do que no sábado anterior. A experiência abriu um novo caminho.

O movimento foi acelerado pela entrada de Daniel Kwak, que trabalhava meio período desde 2022 e se tornou sócio no fim de 2023. Foi ele quem convenceu Price a transformar a Abbode em uma empresa focada exclusivamente em bordados, especialmente eventos presenciais. Ao longo de 2024, com parcerias e pop-ups, a receita dobrou.

O crescimento da empresa trouxe uma expansão significativa da estrutura, incluindo a abertura de um escritório adicional de US$ 5.000 mensais em Chinatown, a aquisição de 10 máquinas de bordar e a contratação de 25 funcionários.

Essa expansão culminou em uma parceria estratégica com a LL Bean no final de 2024 que gerou mais de US$ 100 mil em apenas um fim de semana, com filas de clientes que chegaram a esperar até quatro horas, enquanto a Abbode fechou 2024 com US$ 1,59 milhão em vendas e projeta alcançar US$ 4 milhões até setembro de 2025.

A transformação de Price não surgiu do lançamento de um produto inovador ou de uma estratégia arrojada, mas sim da compreensão de um princípio fundamental que costuma ser ignorado por pequenos empreendedores: o controle financeiro rigoroso.

Ao examinar suas finanças com disciplina e eliminar despesas que não geravam resultados, ela converteu uma situação de crise em um modelo de gestão sustentável.

