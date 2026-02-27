Ela odiava as roupas da academia — agora fatura US$ 191 milhões com a própria marca fitness

O que começou como uma insatisfação pessoal na academia se transformou em um negócio de US$ 191 milhões.

A treinadora física Krissy Cela, cofundadora e diretora criativa da Oner Active, construiu uma marca de roupas esportivas ao identificar uma lacuna clara no mercado feminino.

A empresa, fundada em 2020, hoje compete com nomes consolidados como Lululemon e Alo, combinando comunidade, posicionamento estratégico e disciplina financeira. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

Da dor pessoal à oportunidade de mercado

Cela não encontrava roupas de ginástica que unissem desempenho, caimento adequado e preço justo. Em vez de aceitar a limitação, decidiu criar o produto que buscava.

Antes mesmo de lançar a marca, construiu uma comunidade de 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais.

Esse ativo intangível reduziu o risco do lançamento e garantiu demanda desde o primeiro dia, estratégia que, sob a ótica de finanças corporativas, representa validação prévia de mercado e menor custo de aquisição de cliente.

Receita milionária e estrutura de crescimento

No último ano, a Oner Active registrou US$ 191 milhões em faturamento. O crescimento coloca a empresa no radar do mercado global de athleisure, segmento altamente competitivo e intensivo em branding.

Construir uma operação desse porte exige controle rigoroso de fluxo de caixa, gestão de estoque, precificação estratégica e equilíbrio entre investimento em marketing e margem operacional.

Mesmo com o crescimento acelerado, Cela afirma que os desafios continuam. Seu conselho para momentos de pressão é objetivo. Chore por cinco minutos e depois continue.

O que executivos de finanças podem aprender

A trajetória da Oner Active reforça um ponto central para profissionais de finanças corporativas. Comunidade pode ser ativo estratégico. Quando bem estruturada, reduz risco de lançamento, aumenta previsibilidade de receita e fortalece posicionamento competitivo.

Além disso, o caso evidencia a importância de alinhar produto, marca e estrutura financeira desde o início. Crescer para centenas de milhões em receita exige mais do que apelo emocional. Exige governança, disciplina de custos e estratégia clara de expansão.

Ao transformar uma frustração comum em modelo de negócio escalável, Cela demonstra como a visão de mercado aliada à execução financeira consistente pode reposicionar uma marca nascente no mesmo campo de gigantes globais.

