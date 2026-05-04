Ela nasceu na Tailândia e hoje é uma das mulheres mais ricas dos EUA com fortuna de US$ 7,5 bilhões

Thai Lee não tem esse nome por acaso. Seu pai, um renomado economista sul-coreano, escolheu homenagear a Tailândia, país onde sua filha nasceu.

Mas hoje ela está do outro lado do mundo e é uma das mulheres mais ricas dos EUA do setor de TI, com uma fortuna estimada pela Forbes de US$ 7,5 bilhões.

Hoje, Thai é CEO da SHI International, uma provedora de TI com mais de 15 mil clientes do portfólio, como a companhia aérea Boeing e a de telecomunicações AT&T. O faturamento bruto da companhia é estimado em US$ 15 bilhões.

Nascida em Bangkok, Thai cresceu na Coreia do Sul e mudou-se para os Estados Unidos ainda na adolescência para concluir o ensino médio.

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A trajetória internacional, de certa forma, já era um traço de família: seu pai, além de economista de prestígio, viajou o mundo divulgando o plano de desenvolvimento pós-guerra do país e foi o primeiro coreano a se formar em Amherst – a mesma faculdade onde Thai cursaria a graduação anos depois.

Antes de empreender, passou pela Harvard Business School e construiu carreira em duas das marcas mais tradicionais do mercado americano: a Procter & Gamble e a American Express.

A virada veio em 1989, quando Thai e seu então marido, Leo KoGuan, compraram por menos de US$ 1 milhão uma pequena revendedora de software – empresa que daria origem à atual SHI International. A sociedade resistiu ao fim do casamento: hoje, Thai detém 60% do negócio, enquanto KoGuan permanece com os 40% restantes.

À frente da companhia, ela vem apostando na próxima onda da indústria de tecnologia. A SHI investiu recentemente US$ 20 milhões em um laboratório de inteligência artificial e cibersegurança, recém-inaugurado, onde testa soluções de IA para seus clientes a partir da tecnologia da NVIDIA – movimento que reforça a posição da empresa em um dos segmentos mais disputados do TI.

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