Ela não tinha creche para filho e agora capta US$ 10 milhões com solução para pais sem tempo

Com a chegada do primeiro filho, a executiva Joan Nguyen viveu um impasse comum a milhões de pais: como garantir um serviço de cuidado infantil confiável, acessível e alinhado à rotina da família?

O problema com listas de espera em creches, que começou ainda na gravidez, virou também a solução que daria origem ao Bumo, aplicativo fundado por ela em 2019, e que arrecadou US$ 10 milhões em rodada de investimentos para expansão. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Aprenda como transformar problemas familiares em startups que arrecadam US$ 10 milhões para expansão. Desenvolva competências que identificam oportunidades de mercado bilionárias. Participe do Pré-MBA em Finanças Corporativas por R$ 37.

Modelo inspirado no Airbnb e sem taxas de adesão

A operação do Bumo funciona de forma semelhante ao Airbnb. Nesse caso, os pais acessam o app, visualizam prestadores de serviço licenciados (como creches, programas de lazer ou acampamentos de férias) e fazem reservas conforme a necessidade — seja para o mesmo dia, uma semana ou um mês.

Atualmente, a plataforma reúne mais de 17 mil provedores em cerca de 200 cidades, distribuídas em 13 estados norte-americanos.

Como o Bumo resolve uma dor financeira para as famílias

O aplicativo traz uma abordagem interessante sobre finanças corporativas em que pais e prestadores não pagam taxas de adesão ou assinatura.

A receita vem da diferença entre o valor pago pelo usuário final e o repasse feito ao prestador. É o chamado modelo de margem que permite escalabilidade com controle financeiro de operação.

PRÉ-MBA FINANÇAS CORPORATIVAS: Saiba como usar investimentos para ampliar atuação em mais cidades e mercados fragmentados. Aprenda estratégias que "destravam" capacidades existentes. Inscreva-se por R$ 37.

Nova rodada de investimento e estratégia de crescimento

O novo investimento será usado para ampliar a atuação da empresa em mais cidades e reforçar a equipe. Em um mercado fragmentado e com escassez crônica de oferta, a estratégia do Bumo é usar a tecnologia para “destravar” uma capacidade já existente, mas pouco utilizada.

“Talvez uma criança esteja de férias por uma semana, outra adoeceu por três dias, ou alguém desistiu no meio do mês e o novo aluno ainda não começou. Todos esses espaços podem ser disponibilizados online e reservados”, explica Nguyen.

Finanças corporativas como motor da inovação social

Do ponto de vista de carreira, o caso do Bumo mostra como habilidades em finanças corporativas são determinantes para viabilizar negócios inovadores com alto impacto social.

Profissionais que dominam aspectos como modelagem financeira, atração de investidores, estruturação de margens e gestão de crescimento têm papel central na expansão de startups que atuam em setores complexos, como o de cuidado infantil.

Por isso, a EXAME, em parceria com a Saint Paul Escola de Negócios, lançou o Pré-MBA em Finanças Corporativas — um treinamento criado para quem quer dominar a lógica dos números e utilizá-la como diferencial na trajetória profissional, por R$37,00.