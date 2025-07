Ela multiplicou o salário em 160% em 5 anos e hoje fatura US$ 190 mil por ano; veja dicas

Em cinco anos, Cinneah El Amin elevou sua renda anual de US$ 72 mil para US$ 186 mil.

Hoje, aos 30 anos, fatura aproximadamente US$ 190 mil como gerente sênior de produtos no governo federal dos EUA. As informações foram retiradas da CNBC Make It.

Planejamento de carreira com metas financeiras

A trajetória de Cinneah El Amin é uma demonstração clara de como as finanças corporativas pessoais e a gestão de carreira andam juntas.

Cansado das limitações da carreira corporativa? Descubra como usar capital alavancado para adquirir negócios rentáveis e assumir liderança imediata. Garanta sua vaga no Pré-MBA de Finanças Corporativas por R$ 37,00

Sem formação técnica, mas com foco em se posicionar em cargos de maior valor agregado, ela traçou uma rota calculada para alcançar um salário de seis dígitos ainda antes dos 30 anos.

Hoje, além do cargo no setor público, mantém uma atuação empreendedora com sua plataforma Flynanced, dedicada à educação financeira e profissional para mulheres negras.

Monetizar talentos fora do expediente

Além da renda fixa como funcionária pública, El Amin construiu uma fonte paralela de renda com sua plataforma digital, iniciada como um projeto secundário em 2020.

Mesmo que nem todos queiram abrir um negócio próprio, ela recomenda que os profissionais encontrem formas de transformar suas habilidades em produtos ou serviços.

“Não subestime o valor de monetizar suas competências fora do horário comercial”, disse.

Para ela, muitas pessoas ignoram talentos pelos quais outros estariam dispostos a pagar. Exemplos? Contabilidade, organização de eventos, estratégia de conteúdo ou análise de dados.

El Amin orienta olhar para as áreas em que amigos, colegas e familiares pedem ajuda. “Essas são provavelmente as habilidades que você já pode começar a vender”, afirma.

Finanças pessoais com mentalidade corporativa

A evolução profissional de El Amin é um exemplo direto de como estratégias de finanças corporativas podem ser aplicadas à gestão de carreira e finanças pessoais.

Participe do treinamento por R$ 37: descubra como entregar crescimento rápido sem começar do zero. Aprenda a gestão financeira que expande negócios existentes de forma sustentável

Em vez de apenas cortar gastos, ela investiu na expansão da renda — por meio de capacitação, reposicionamento estratégico e diversificação de fontes de receita.

Na prática, aplicou conceitos como gestão de portfólio (habilidades), análise de retorno sobre investimento (cada troca de cargo) e alocação de recursos (tempo, aprendizado, networking).

Ao fazer isso, criou um modelo de crescimento sustentável, onde cada movimento era calculado para gerar avanço financeiro.

A importância de dominar as finanças corporativas

A história de Schweber representa uma tendência nas finanças corporativas: usar capital alavancado para adquirir negócios rentáveis e assumir posição de liderança imediata. Exige conhecimento financeiro, perfil empreendedor e muita resiliência. Mas o retorno financeiro e pessoal pode ser transformador.

Por isso, a EXAME, em parceria com a Saint Paul Escola de Negócios, lançou o Pré-MBA em Finanças Corporativas — um treinamento criado para quem quer dominar a lógica dos números e utilizá-la como diferencial na trajetória profissional, por R$37,00.