Ela largou seu emprego após 43h seguidas de trabalho e triplicou o faturamento do próprio negócio

Sunny Stroeer estava a poucos meses de completar 30 anos quando enfrentou um turno de 43 horas seguidas na Bain. O projeto foi entregue com sucesso, cliente satisfeito e sócios felizes. Logo depois, ela pediu demissão.

Não saiu por falta de desempenho. Saiu mesmo sendo boa no que fazia. O que pesou foi o custo pessoal e o desgaste acumulado. Anos depois, à frente de empresas de aventura ao ar livre, ela afirma que a consultoria foi a melhor escola para gerir risco, crescer receita e atravessar crises. As informações são do Business Insider.

Da consultoria à gestão de risco real

Após deixar a Bain em 2015, Sunny decidiu explorar o que realmente a motivava. Tornou-se atleta profissional de aventura e, posteriormente, passou a comandar uma empresa de guias em Utah e uma operação global de expedições voltadas para mulheres.

A transição pode soar radical. Mas, do ponto de vista de finanças corporativas, a lógica é menos romântica e mais estratégica. Aventuras de alto risco exigem planejamento, leitura de cenário, análise de variáveis e decisões sob pressão. Competências centrais também no mundo corporativo.

Ela afirma que as escolhas feitas em expedições de mil milhas ou escaladas técnicas podem ter consequências de vida ou morte. A disciplina analítica desenvolvida na consultoria tornou-se diferencial competitivo.

Crescimento em meio à crise

Dias antes da pandemia, Sunny e o marido assumiram a operação da empresa de guias que hoje administram. O cenário mudou rapidamente. Cancelamentos, incerteza e risco de insolvência.

Em vez de reagir de forma impulsiva, aplicou o que chama de toolkit da consultoria. Estruturou cenários, revisou custos, priorizou caixa e redesenhou a estratégia operacional.

O resultado foi uma expansão superior a três vezes desde 2020. A crise se transformou em caso prático de reestruturação e crescimento.

Para executivos de finanças corporativas, o ponto central está na capacidade de organizar problemas complexos, separar variável controlável de ruído e agir com disciplina estratégica.

