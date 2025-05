Ela largou o emprego para focar em seu blog de moda — hoje, fatura mais de US$ 375 mil

Desencantada com o marketing farmacêutico, Mary Gui pediu demissão e resolveu apostar em seu verdadeiro sonho: trabalhar com moda. Para isso, criou um blog onde passou a compartilhar sua visão pessoal sobre o universo fashion.

Com postagens diárias exibindo seus próprios looks, o blog ganhou visibilidade e acabou dando origem à Sock Candy, empresa com sede em Los Angeles especializada em meias transparentes com estampas marcantes.

Em 2024, a marca obteve um faturamento superior a US$ 1,25 milhão, com lucro de mais de US$ 375 mil, conforme documentos analisados pela CNBC Make It.

Um sonho distante

Atualmente com 36 anos, Mary Gui imigrou para os Estados Unidos vinda do Japão aos sete anos de idade, acompanhada da mãe solteira. Incentivada a buscar estabilidade profissional, ela cursou marketing e trabalhou em grandes agências de publicidade.

“Durante esse período, também tentei vagas em empresas de moda, em cargos iniciais e em agências que atendiam clientes do setor”, conta Gui. “Mas nunca obtive resposta — provavelmente por não ter formação na área ou qualquer experiência relevante no currículo.”

Incomodada com a falta de realização profissional, ela decidiu abandonar o marketing e se dedicar em tempo integral ao seu blog pessoal, batizado de Layers of Chic, onde compartilhava de tudo um pouco: desde sugestões de estilo até suas produções do dia a dia.

Fator único

O blog cresceu graças a um elemento que se destacava em suas produções: as meias sempre divertidas e coloridas. Esse detalhe, inicialmente apenas um toque pessoal, acabou se tornando a essência de sua futura marca.

Em 2020, nascia a Sock Candy, com o apoio de três designers freelancers que criaram os primeiros dez modelos de meias. Atualmente, a marca comercializa seus produtos tanto online quanto em mais de 300 boutiques físicas nos EUA, com a própria Mary como um dos principais rostos da empresa.

A trajetória de Gui exemplifica como uma marca pode nascer a partir de um projeto pessoal aliado a uma estratégia de marketing direcionada para as redes sociais, aproveitando um diferencial autêntico para ganhar relevância no mercado.

