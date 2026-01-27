Ela largou as multinacionais para criar um ecossistema feminino que acelera empresas no Brasil

O nome de grandes empresas nunca faltou no currículo de Thaís Roque. Ainda assim, algo não encaixava. Com passagens por multinacionais como Nestlé e Accenture, a paulistana chegou a um lugar valorizado e idealizado por muitos – inclusive por ela mesma –, mas que não dialogava com o que a movia de verdade. “Eu tinha conquistado tudo o que, em tese, deveria me fazer feliz. Mas percebi que sucesso não faz sentido sem propósito”, lembra. Esse foi o ponto de virada da sua carreira.

Hoje, ela atua para que mais mulheres encontrem caminhos com mais satisfação, felicidade e sentido. Está à frente da aceleradora de negócios femininos TR Circle e da Founders Confraria, grupo de apoio e networking formado por empresárias como Lela Brandão e Bruna Tavares. Também é autora de dois livros e apresentadora do podcast De Carona na Carreira, que soma mais de 4 milhões de plays e cerca de 250 episódios. Mônica Martelli, Mari Saad e Gabriela Prioli estão entre os entrevistados.

À Exame, ela conta que a trajetória foi construída a partir de quatro movimentos que se entrelaçam: escuta, estudo, rede de contatos e a compreensão de um transtorno de humor que, antes do diagnóstico, afetou o ritmo de sua jornada profissional.

Habilidade para “ler” ambientes

Formada em Administração e fluente em inglês e espanhol, Thaís atuou em grandes corporações, onde aprendeu a ler contextos, ajustar discursos e compreender dinâmicas de poder. A escuta ativa, desenvolvida na adolescência, tornou-se um diferencial. “Entendia rápido o que os gestores precisavam, de acordo com a personalidade de cada um, e ajustava minha comunicação”, conta. Segundo ela, em uma das companhias chegou a pensar que ficaria até se aposentar. “Tinha uma chefe inspiradora, trabalhava com um produto desejado, mas meu coração não estava feliz.”

Em busca de respostas, fez o curso Excelência em Serviços no Disney Institute. Lá percebeu que gostaria de atuar com a felicidade dos funcionários. De volta ao Brasil, tentou levar esse olhar para a organização, mas não houve interesse. A alternativa foi pensar fora da estrutura convencional. Aprofundou os estudos na New York University, com foco em liderança e capital humano. Trabalhou por um ano com gestão de pessoas e, em paralelo, começou a prestar consultorias. Em 2015, com uma base consistente de clientes, alugou uma sala num coworking. “No primeiro mês, faturei R$ 25 mil e constatei que havia, sim, um projeto com futuro.”

Primeiro estruturar. Depois avançar

A experiência no mundo corporativo ampliou a visão de Thaís sobre gestão e processos e ajudou a enxergar a companhia de forma integrada. Desde o início, sabia que precisaria formar um time com competências complementares às suas. Assim, com facilidade para lidar com pessoas, buscou apoio especializado para as vendas e organização de processos internos. A disciplina financeira também veio desse repertório. Antes de pensar em remuneração pessoal, a prioridade foi reinvestir para a operação ganhar escala. “Passei muito tempo sem salário.”

A consultoria avançou e outros passos foram dados. Em 2020, surgiu o podcast De Carona na Carreira. “Eu estava com um bebê recém-nascido e queria ter conversas além da maternidade”, lembra. Em 2022, lançou Doce jornada, protagonizado por uma mulher que busca se reencontrar após uma demissão. O livro ampliou o alcance do trabalho da paulistana e reforçou sua credibilidade.

Com uma rede de contatos ampla e o desejo de oferecer apoio e um ambiente seguro de troca a outras empreendedoras, criou a Founders Confraria, grupo fechado de networking formado por empresárias que, juntas, faturam mais de R$ 1 bilhão por ano. A iniciativa deu origem ao TR Circle, aceleradora de empresas femininas. O programa anual oferece mentoria e conexões e reúne 65 mulheres – muitas delas com retorno financeiro superior ao investimento inicial, após processos de ajuste e reposicionamento. “Atuo diretamente como estrategista, apoiando as fundadoras na construção de planos de crescimento. Empreender, para mim, sempre foi mais do que abrir um CNPJ.

Foi o que me devolveu autoestima, senso de propósito e poder pessoal.”Para ela, o sucesso dos negócios está relacionado a alguns alicerces centrais. O primeiro é o impacto. Nenhum projeto nasceu com foco inicial em retorno financeiro, mas na contribuição que poderia gerar. Outro ponto é a venda entendida como serviço. “Vender não é implorar, é servir”, diz. Se as necessidades se encontram, o negócio acontece; se não, faz parte. Completam essa base a humildade para seguir se aperfeiçoando, e as trocas genuínas. “Nada caiu no meu colo. Fui atrás e estou sempre aberta a aprender.”

Um obstáculo pouco discutido

O percurso, no entanto, não foi linear. A paulistana conviveu, durante anos, com oscilações de humor que dificultavam a constância no trabalho. “Tinha períodos de muita produtividade e outros em que eu me ‘arrastava’ para conseguir fazer algo. Achava que faltava força de vontade, que eu não tinha a mesma gana de outras pessoas. Depois entendi que era químico”, conta. O tratamento trouxe estabilidade e a possibilidade de estruturar a jornada com mais clareza. “Só depois dos 35 anos minha carreira realmente engrenou.”

Hoje, fala abertamente sobre saúde mental e defende que o tema seja tratado com seriedade. “Depressão não tem cara, classe social ou idade. É um lugar solitário e difícil de atravessar. As pessoas sofrem em silêncio”, diz. Por isso, faz questão de abordar o assunto com as empreendedoras que acompanha. “Se você passa por longos períodos de desânimo ou tristeza profunda, procure ajuda médica. Pode ser uma doença que exige medicação e acompanhamento.”

Thaís construiu um caminho que foge de fórmulas prontas. Aprendeu a respeitar seus limites, a compreender a influência da saúde mental nas decisões profissionais e a aceitar que o crescimento nem sempre acontece em linha reta. O ecossistema que lidera reflete essa visão: menos sobre seguir um modelo idealizado de sucesso e mais sobre criar trajetórias que tragam satisfação e estejam alinhadas ao propósito de cada mulher.