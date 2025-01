Ela largou a farda e hoje fatura R$ 12 milhões com produtos de beleza

Kelly Nogueira, paulistana e ex-policial militar, transformou uma trajetória de superação em um império de beleza popular. O que começou com um pequeno quiosque de esmaltes evoluiu para uma rede de franquias de maquiagem acessível, que hoje atende a milhares de clientes, gera oportunidades de trabalho e fatura em torno de R$ 12 milhões ao ano. Tudo isso, claro, com boas doses de resiliência, coragem e a força de quem sempre soube que poderia fazer mais.

Kelly foi soldado da policial militar, trabalhando por 12 anos na viatura do 39º batalhão, em Itaquera, na zona leste de São Paulo. Durante esse tempo, lidava com ocorrências de todos os tipos, mas também com os desafios de ser mãe solteira. Em 2018, imbuída pelo desejo de passar mais tempo com seus três filhos e trabalhar em algo menos arriscado, tomou uma decisão radical: pediu uma licença da PM para tentar a a sorte no mundo do empreendedorismo.

Foi nesse momento de transformação que ela se lançou no mercado de beleza, criando seu primeiro negócio: uma esmalteria no Shopping Metrô Itaquera, na zona leste de São Paulo. "Em alguns meses, eu já ganhava duas vezes mais do que como soldado da PM", recorda. Dois anos, Kelly expandiu seu negócio e passou a ter seis quiosques próprios dessa franquia. Mas a pandemia de 2020 trouxe desafios imprevistos que mudaram sua história.

Reinvenção e superação

Com lockdown, Kelly teve que fechar seus quiosques e sofreu uma queda drástica na demanda. O comércio foi severamente afetado, mas cobranças de aluguel e outras despesas continuaram a chegar, mesmo com os shoppings vazios. Além disso, as manicures que trabalhavam para ela começaram a atender em casa, afetando ainda mais o fluxo de clientes.

"Percebi que, para a retomada, não bastava apenas reabrir as portas. Eu precisava repensar o meu negócio", conta Kelly. Foi nesse período de incertezas que ela fez uma descoberta importante: com a necessidade de economizar, passou a comprar maquiagens baratas, mas de boa qualidade, em farmácias e pela internet. Produtos que custavam entre R$ 10 e R$ 15. E foi aí que surgiu a ideia de transformar a loja de esmaltes em um centro de beleza acessível.

Em 2020, Kelly decidiu abrir novos quiosques com um conceito inovador, onde a maquiagem de baixo custo era a protagonista. Assim nascia o Espaço Make by Kelly Nogueira. O sucesso foi imediato: a proposta de maquiagem barata, mas de qualidade, e os negócios começaram a prosperar, mesmo em tempos de pandemia. No final de 2020, ela já havia aberto três novos quiosques e, em 2022, estruturou seu projeto para transformá-lo em uma franquia. O crescimento não parou por aí: hoje, ela possui oito lojas próprias e 14 unidades franqueadas.

Volta por cima

Além da coragem e da visão empreendedora, outro fator que foi decisivo para o sucesso de Kelly foi sua história de superação pessoal. Ela revela que escolheu colocar seu nome na marca como forma de se libertar de um relacionamento abusivo que havia vivido. "Meu ex-companheiro não gostava que eu dissesse meu nome inteiro ao me apresentar para as pessoas. Ele tentava me diminuir de todas as formas, e uma delas era me dizer que eu não tinha nada na vida", recorda.

Colocar seu nome no projeto foi um ato simbólico de empoderamento, de deixar para trás o passado de violência e de se afirmar como mulher, mãe e empresária. "Colocar o meu nome no negócio foi uma forma de mostrar que eu superei tudo isso", explica. Atualmente, a Espaço Make by Kelly Nogueira é uma marca consolidada, que oferece desde maquiagens acessíveis, com preços que variam de R$ 10 a R$ 15, até uma linha "premium" com produtos de até R$ 100.

E Kelly não para de sonhar. Ela já está com planos de expansão para o futuro, com a meta de abrir pelo menos seis novas unidades próprias até 2025. Para ela, o crescimento do negócio não se resume apenas à expansão física, mas também ao impacto que pode gerar na vida de outras mulheres, especialmente aquelas que, como ela, estão em busca de uma transformação pessoal e financeira.

"Sei que, com muito trabalho, dedicação e a equipe certa, é possível chegar longe. Sempre vou manter o propósito de empoderar outras mulheres e oferecer produtos de qualidade para quem quer se sentir bem sem gastar muito."