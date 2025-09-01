Ela juntou US$ 30 mil como babá e hoje comanda marca infantil que fatura mais de US$ 1 milhão

Ainda criança, Sara Fowler já exibia um olhar apurado para os negócios. Tentava vender pedras aos vizinhos, adaptando o discurso de vendas conforme o perfil de cada cliente.

Na adolescência, encontrou uma forma mais estável de ganhar dinheiro: o serviço de babá. Durante anos, conciliou os cuidados com crianças ao hábito de poupar rigorosamente o que ganhava. Ao final da jornada, havia acumulado cerca de US$ 30 mil.

Filha de empreendedores, Sara cresceu em um ambiente em que abrir um negócio próprio era visto como uma escolha natural.

O desejo de empreender veio acompanhado de uma vantagem estratégica: capital próprio e autonomia para tirar uma ideia do papel com segurança financeira. As informações foram retiradas de Business Insider.

Um mercado inexplorado e uma oportunidade real

Depois de trabalhar para uma marca de roupas infantis, Sara percebeu uma lacuna: não havia opções no mercado que atendessem meninas que estavam deixando a infância, mas ainda não se identificavam com a estética adolescente. Sara criou a Pleat Collection com o objetivo de preencher essa lacuna.

Com o plano validado e pesquisas de mercado em mãos, ela investiu US$ 25 mil de sua poupança para registrar a empresa e lançar a primeira coleção, em 2021.

A empresa nasceu rentável e, desde então, tem crescido de forma constante sem precisar de investidores ou dívidas.

Controle financeiro e crescimento sólido

A operação é 100% familiar: Sara e o marido são os únicos responsáveis pela gestão e logística. Só em 2024, a Pleat Collection faturou US$ 1,1 milhão. Em 2025, a previsão é crescer mais 30%.

Mesmo com o sucesso, o controle de gastos continua rígido, o que reforça o compromisso com uma gestão financeira responsável, conservadora e eficiente.

Lição financeira para qualquer profissional

A história da fundadora da Pleat Collection também serve como alerta para profissionais de todas as áreas: dominar princípios de finanças corporativas pode ser o divisor de águas na carreira.

Saber interpretar balanços, planejar investimentos, controlar margens e entender o fluxo de caixa são competências que extrapolam o setor financeiro e se tornaram essenciais para lideranças em qualquer segmento.

Mais do que números, finanças corporativas representam a capacidade de tomar decisões sustentáveis e estratégicas. Como mostra Sara, isso pode começar com algo tão simples quanto o hábito de poupar.

Quatro aulas 100% online (a última ao vivo)

Foco em gestão financeira, tomada de decisão e planejamento estratégico

Certificado EXAME + Saint Paul

