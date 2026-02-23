Ela investiu US$ 16 mil em um produto para bebês e hoje fatura até US$ 90 mil por mês

Em fevereiro de 2024, ao perceber que o filho recém-nascido adormecia mais rápido quando tinha os olhos suavemente cobertos por um pano, Julia Holden decidiu transformar a solução improvisada em produto.

Sem investidores, equipe ou capital externo, ela investiu quase US$ 16 mil das próprias economias para criar a Sleepy Hat, um gorro com cobertura acoplada para os olhos de bebês. Desde junho de 2025, o negócio registra faturamento mensal de cinco dígitos, alcançando mais de US$ 90 mil em dezembro e mais de US$ 69 mil em janeiro, segundo documentos analisados pela CNBC Make It.

Aos 34 anos, Holden iniciou o projeto enquanto trabalhava em tempo integral como gerente sênior de relacionamento em uma empresa de publicidade, com salário anual de US$ 95 mil. Em outubro, pediu demissão para se dedicar integralmente à operação. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Não importa a área, o domínio das finanças corporativas é essencial para todos – e esse treinamento vai ensinar como dominar essa habilidade por apenas R$ 37

Bootstrap, controle de custos e risco calculado

A Sleepy Hat nasceu sem validação formal de mercado. Holden apresentou a ideia a outras mães de seu círculo, que classificaram o conceito como “genius”, segundo ela.

O orçamento inicial estimado era de US$ 10 mil, mas os custos ultrapassaram esse valor com desenvolvimento de produto, criação de moldes, protótipos, registro de domínio, marca e construção do site.

Sem experiência em design, o primeiro molde criado com ajuda da mãe resultou em um produto no tamanho errado. Posteriormente, um contato a conectou a uma fábrica na China, que enviou protótipos. A falta de detalhamento no chamado tech pack gerou cerca de US$ 1.500 em produtos defeituosos.

Do ponto de vista de finanças corporativas, o início evidencia decisões típicas de bootstrap, com capital próprio assumindo integralmente o risco de desenvolvimento, produção e ajustes operacionais.

Receita crescente e reinvestimento disciplinado

Após finalizar o design e encomendar 1.500 unidades, Holden investiu em fotografia profissional para estruturar o site, lançado em setembro de 2024. As vendas iniciais foram modestas. Ao final daquele ano, a empresa havia registrado pouco menos de US$ 2 mil em faturamento total.

O ponto de inflexão ocorreu após a entrada no marketplace Grommet e, posteriormente, na Amazon como vendedora terceirizada, em agosto de 2025. No mesmo período, conteúdos publicados no TikTok passaram a ganhar tração, com vídeos alcançando centenas de milhares de visualizações.

Desde junho de 2025, a empresa registra receitas mensais de cinco dígitos. A operação é lucrativa, segundo Holden. A maior parte dos lucros vem sendo reinvestida no negócio, incluindo pagamento de dois prestadores de serviço em meio período, responsáveis por estoque e anúncios no Google e na Amazon, além da contratação recente de um advisor que recebeu uma pequena participação societária.

Em 2025, ela retirou apenas US$ 2.500 para si, mantendo o restante na empresa. A remuneração pessoal tem sido complementada por economias próprias e pela renda do marido, que atua como diretor assistente na Universidade de Princeton.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Estrutura financeira e aprendizado em balanço

A fundadora afirma que ainda desenvolve sua acuidade financeira. Trabalha com um contador e com o advisor para aprimorar o controle sobre fluxo de caixa e estrutura de custos. Segundo ela, é essencial entender cada dólar que entra e cada dólar que sai, além de compreender o balanço patrimonial e a destinação dos recursos.

O objetivo declarado é aumentar gradualmente o próprio salário ao longo do ano, com meta de dobrar a remuneração no segundo trimestre e, no próximo ano, superar o valor que recebia no emprego anterior, atingindo remuneração acima de seis dígitos.

A jornada evidencia elementos centrais da agenda de finanças corporativas em negócios emergentes, como gestão de capital próprio, reinvestimento estratégico, disciplina de custos e uso de canais digitais para escalar receita.

Crescimento com estrutura enxuta

Holden afirma trabalhar entre 30 e 60 horas por semana, inclusive aos fins de semana. Apesar da carga intensa, destaca a autonomia sobre a própria agenda como vantagem em relação ao modelo tradicional de trabalho.

Atualmente, a maior parte das vendas provém de publicidade online paga. A estratégia envolve expansão de estampas e materiais, aprimoramento de presença em redes sociais e atualização de embalagens.

A trajetória da Sleepy Hat demonstra como decisões financeiras consistentes, mesmo em operações de pequeno porte, podem estruturar um caminho de crescimento sustentável. A combinação de capital próprio, controle rigoroso de despesas, reinvestimento e acompanhamento de métricas de desempenho sustentou a transição de um experimento doméstico para um negócio que já opera em patamar mensal de dezenas de milhares de dólares.