Ela ganhava mal e não sabia investir — aos 39, alcançou um patrimônio de US$ 6 milhões; veja como

Durante anos, a dermatologista Anna Chacon viveu sem qualquer planejamento financeiro. Mesmo formada por uma das universidades mais renomadas dos Estados Unidos, a Brown University, ela não sabia como economizar ou investir.

Aos 39 anos, essa realidade ficou no passado: com um faturamento anual de US$ 896 mil e um patrimônio total de US$ 6 milhões, a médica é hoje dona de uma clínica na Flórida, Estados Unidos, atende remotamente em todos os estados americanos e ainda gera receita com aluguéis e parcerias comerciais.

A guinada veio em 2021, após um evento familiar que mudou tudo: a demissão de seu pai, também médico, no início da pandemia. “Foi um choque para mim e para toda a família, mas me fez perceber que eu não poderia depender de uma única fonte de renda”, afirmou Chacon à CNBC Make It.

Investimento inicial

Determinada a ampliar sua atuação e autonomia, Chacon abriu seu próprio consultório e investiu cerca de US$ 180 mil para obter licenças em todos os 50 estados americanos.

O valor incluiu viagens, taxas, apoio jurídico e serviços administrativos, um investimento estratégico que ampliou sua base de pacientes e garantiu flexibilidade para trabalhar remotamente.

Hoje, a médica atende entre 300 e 1.000 pacientes por mês e comanda uma clínica que funciona 24 horas por dia. “Queria ter a capacidade de trabalhar de qualquer lugar”, disse.

Reeducação financeira

Mesmo com o aumento da receita, Chacon sabia que precisava dominar a linguagem das finanças para crescer com segurança. Começou a ler publicações como The Wall Street Journal, usar aplicativos de controle financeiro e fazer o rastreamento de seu patrimônio.

“Quando comecei a rastrear meu patrimônio, fiquei chocada com o quão baixo ele era. Meu único arrependimento é não ter começado antes”, revelou.

Chacon investe não apenas em aplicações financeiras, mas também em imóveis. Comprou um prédio comercial por US$ 1,1 milhão e quitou o financiamento em menos de dois anos. Aluga parte do espaço por US$ 7.500 ao mês.

Também adquiriu uma casa de US$ 1,9 milhão em Pinecrest, que também foi quitada em 2025 e atualmente rende mais US$ 7.500 mensais com aluguel.

Apesar disso, a médica continua morando com os pais e a avó, em Miami. “Quero passar cada momento que puder com eles.

Visão de longo prazo

Com uma rotina que chega a 120 horas semanais de trabalho, Chacon não pensa em parar. “Eu amo trabalhar. Não estaria aqui se não amasse o que faço. Nunca quero me aposentar.”

Mas essa dedicação intensa vem acompanhada de uma estratégia clara: garantir liberdade de escolha no futuro. “Quero manter minha independência e ter condições de tomar decisões quando quiser, nos meus próprios termos”, afirmou.

Seu objetivo é ambicioso: tornar sua marca de dermatologia conhecida nacionalmente. “Quero ser a dermatologista da América, com o maior alcance possível.”

