Ela faliu cinco negócios antes de começar sua rede de supermercados e agora fatura mais de US$ 8 mi

Pang Gek Teng poderia ter seguido uma carreira tranquila como bancária, mas preferiu navegar pelas águas turbulentas do empreendedorismo. A fundadora do Surrey Hills Grocer, uma rede de supermercados em Singapura que fatura mais de US$ 8 milhões por ano, admite que não foi tão simples chegar lá.

Em uma entrevista para a CNBC, ela contou que estava em busca de propósito e tinha certeza que não iria encontrá-lo trabalhando em bancos. “Eu sabia que não era um trabalho que eu poderia fazer até me aposentar”, disse ela.

Liberadas com exclusividade: aulas introdutórias ao MBA em Finanças Corporativas mostram como conquistar essa habilidade de ouro

Foi preciso ver cinco negócios falirem — de uma agência de turismo a um serviço de delivery de comida caseira — para finalmente acertar em uma empreitada que deu certo. Foi na sexta tentativa que as coisas mudaram.

Foi aqui que o jogo virou

Em 2021, durante uma conversa com um amigo sobre a cena gastronômica de Sydney, acendeu a lâmpada: por que não trazer a vibe acolhedora de Surry Hills para Singapura? Foi assim que nasceu o Surrey Hills Grocer.

Mas Pang não estava sozinha nessa: Alvin Lau, um amigo que sempre acreditou na visão dela, investiu quase US$ 300 mil no sonho de Pang, ajudando-a a abrir a primeira unidade. “Ele sempre [me disse] que se eu dissesse que a lua é amarela, ele acreditaria que a lua é amarela", brincou ela.

Domine as estratégias dos líderes de sucesso: aulas introdutórias ao MBA em Finanças Corporativas mostram como controlar as finanças

Com cinco lojas e planos de expansão, Pang acredita que o segredo foi não desistir. Agora, enquanto prepara o lançamento de uma linha de produtos para pets e novos restaurantes temáticos, Pang quer mostrar que, às vezes, a melhor resposta para o “E se der errado?” é um simples: “Mas e se der certo?”​.

Não basta um sonho — é preciso saber lidar com o dinheiro

Sonhar é o primeiro passo para liderar alguma iniciativa (seja um negócio ou um time com dezenas de profissionais). Mas, para transformar esse sonho em realidade, não basta ter boas ideias — é preciso ter domínio das finanças. Pang aprendeu isso da forma mais difícil. Mas há caminhos mais fáceis.

Para quem deseja se tornar um profissional que sabe sonhar, mas também realizar, a Faculdade EXAME apresenta, entre os dias 14 e 22 de outubro, uma nova edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas – um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação. Serão 2 mil vagas disponíveis.

Não perca essa oportunidade: assista às 4 aulas introdutórias do MBA em Finanças Corporativas e receba um certificado de participação

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Ao final do curso, que totaliza três horas de conteúdos teóricos e práticos, os participantes receberão um certificado de participação exclusivo. Para quem busca complementar o currículo, esse pode ser um diferencial competitivo para avançar na carreira ou buscar novas oportunidades de emprego.

Mas é preciso correr. Não apenas porque as inscrições estão abertas e as vagas são limitadas, mas também porque o programa está com condições especiais. Por tempo limitado, é possível garantir o acesso às aulas por apenas R$ 37.

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO SOBRE FINANÇAS