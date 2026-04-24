Ela faliu 6 vezes, salvou a fábrica da família e agora fatura US$ 100 mil com petiscos veganos

Chanya "Bella" Laosrimongkol não é uma novata no mundo dos negócios. Com um histórico que inclui desde lojas de peixe e batatas fritas até plataformas de aluguel por temporada, ela já havia alcançado a independência financeira.

No entanto, o que começou como uma renda extra (side hustle) tornou-se uma missão de legado: a Bangkok Bites.

A inspiração surgiu no final de 2024. Ao visitar sua família na Tailândia, Bella descobriu que a fábrica de alimentos vegetais dos pais, aberta há 30 anos, estava prestes a fechar.

Eles tinham a técnica, mas não sabiam como criar uma marca global. "Senti que, se não fosse eu, quem seria?", conta. Ela decidiu unir o conhecimento técnico da família à sua visão de mercado para criar um jerky (carne seca) vegano com sabores autênticos como Pad Thai e Thai BBQ.

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O erro de US$ 20 mil e a lição do 'barato que sai caro'

O início foi marcado por falhas pedagógicas. Bella investiu US$ 20 mil em produtos com sabores genéricos (como bacon e barbecue comum), que não decolaram. Ela percebeu que o segredo não era competir com marcas gigantes, mas ser única.

Além disso, ao tentar economizar, contratou consultores sem contratos sólidos, o que resultou em um prejuízo de US$ 50 mil em estoque retido e vendas perdidas. "Aprendi que um parceiro desqualificado que custa menos agora, custará dez vezes mais em tempo e estresse depois", afirma.

Hoje, Bella divide seu tempo entre os negócios imobiliários na Tailândia e a expansão da marca nos EUA. O foco agora é entrar em grandes redes de supermercados de produtos naturais. Para quem quer começar, ela é direta: "Apenas comece, mesmo que não saiba o que está fazendo. Você aprende no caminho".

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