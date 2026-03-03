Ela era guarda escolar e transformou turno de 50 minutos em negócio de US$ 14 mil mensais

Christine Tyler Hill, de 36 anos, transformou um turno diário de 50 minutos como guarda de travessia escolar em Burlington, Vermont, em uma operação enxuta que fatura cerca de US$ 14 mil por mês.

Designer e ilustradora por anos, ela passou a registrar observações do cotidiano em um clube de correspondência pago, estruturado sob modelo de assinatura mensal. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

Para profissionais que desejam fortalecer sua capacidade de análise financeira e tomada de decisão, há um treinamento disponível por R$ 37 voltado ao desenvolvimento em finanças corporativas.

Receita recorrente nasce de rotina operacional simples

A rotina começa por volta das 7h30 da manhã, quando Hill organiza a travessia de estudantes próximos a uma escola local. O contato diário com as mesmas famílias, as mudanças no clima e pequenos acontecimentos cotidianos passaram a abastecer um relatório mensal informal que ela chamou de cloud report.

No fim de 2023, ao assumir o posto de guarda escolar, Hill começou a publicar nas redes sociais trechos desse relatório, com fotos de bilhetes escritos à mão por crianças e registros da paisagem da cidade sob neve. A audiência reagiu rapidamente. Seguidores cobravam novas edições quando ela atrasava uma publicação.

O engajamento orgânico revelou um ativo intangível relevante do ponto de vista de finanças corporativas, uma base fiel e validada antes mesmo da monetização.

As inscrições para o pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME em parceria com a Saint Paul estão abertas por R$ 37.

Monetização estruturada e crescimento acelerado

Em janeiro de 2026, Hill apresentou formalmente seu clube de correspondência aos 33 mil seguidores que acumulava no TikTok. Em um vídeo de sete segundos, anunciou que, por US$ 8 mensais, enviaria aos assinantes uma revista de oito páginas, escrita e ilustrada à mão, com relatos de seu dia a dia.

O resultado foi imediato. Em poucos dias, ela conquistou os primeiros mil assinantes. No momento da reportagem, já eram cerca de 2 mil assinantes ativos e 3.600 pessoas na lista de espera.

Considerando o valor mensal e um desconto de 15 por cento para quem opta pelo plano anual, a receita recorrente gira em torno de US$ 14 mil por mês. O modelo combina previsibilidade de caixa, baixo custo fixo e produção sob demanda, elementos centrais para a sustentabilidade financeira de qualquer operação.

Ao Jornal, Hill afirmou que as pessoas realmente querem coisas físicas e que a resposta tem sido fora do comum. A declaração reforça uma leitura estratégica sobre comportamento de consumo e diferenciação de produto.

Aprenda a gerenciar o orçamento de empresas

Casos de empresas que enfrentam dificuldades por falhas na gestão financeira são frequentes. De startups a grandes corporações, o desafio envolve manter controle rigoroso das finanças e tomar decisões estratégicas baseadas em dados. Essa responsabilidade não se limita à alta liderança. Profissionais de diferentes áreas que dominam fundamentos financeiros ampliam sua relevância e potencial de crescimento na carreira.

Com esse objetivo, EXAME e Saint Paul disponibilizaram, por tempo limitado, mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O programa é direcionado a quem busca aprofundar conhecimentos em gestão financeira e se destacar em um mercado competitivo. Ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a conteúdos sobre análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Entre os diferenciais estão conteúdo desenvolvido por especialistas, carga horária de três horas, programa atualizado, certificado de conclusão, aulas virtuais com sessão de perguntas e respostas, interação com outros profissionais e estudos de caso de mercado.

As vagas podem ser garantidas por R$ 37 no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME e Saint Paul.