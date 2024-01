Ela empreendeu em vez de prestar concurso. Hoje, a empresa dela movimenta R$ 250 milhões. Saiba como

Para a advogada Renata Nilsson, o empreendedorismo veio como uma negação a três caminhos óbvios para um profissional das leis no Brasil: montar um escritório, ingressar numa banca aberta por terceiros ou prestar um concurso público.

Depois de um tempo atuando para empresas do mercado financeiro, Renata descobriu o mercado de antecipação de créditos judiciais de gente com dinheiro para receber em ações civis, trabalhistas e em precatórios. Sob a supervisão de advogados hábeis na cobrança, o capital costuma girar mais rápido — e render um bom dinheiro a quem intermedeia as transações.

Em 2022, a PX Ativos Judiciais teve receita de R$ 2,3 milhões, alta de 334% em 12 meses. O crescimento da empresa foi atestado no ranking EXAME Negócios em Expansão 2023. A marca ficou na quinta posição na categoria Novatas, que contempla empresas fundadas em 2021 com crescimento exponencial quando considerada a receita líquida.

O resultado decorre do foco escolhido por Nilsson: causas de até R$ 10 milhões, consideradas pequenas demais para as bancas tradicionais.

“Era comum a esse credor esperar anos para receber o que era de direito ou, então, aceitar um acordo que raramente beneficiava a pessoa ou o advogado dela”, diz Nilsson. “Com a concessão de crédito, nós conseguimos mudar esse cenário e entregar uma solução mais segura e assertiva.”

Como o negócio funciona

A morosidade para resolução de processos judiciais é um assunto frequente no meio jurídico e na vida das pessoas, principalmente para aquelas que possuem ações trabalhistas e cíveis, que normalmente levam entre cinco e oito anos para conseguirem uma solução definitiva.

Para sanar esse problema, a PX atua na aquisição de créditos provenientes de ações trabalhistas, cíveis e precatórios, para trazer mais agilidade e liquidez para o mercado.

Em dois anos, a empresa já alocou mais de 250 milhões em crédito judicial e atendeu mais de 3 mil credores.. No longo prazo, a expectativa é comprar até 300 milhões de crédito por ano.

A empreendedora destaca que a companhia possui um time especializado e com ampla experiência de mercado que avalia, junto aos clientes e seus advogados, as ações que estão tramitando na Justiça e faz a compra desse crédito, ou seja, antecipa o valor da ação a quem tem direito de forma parcial ou integral.

Além desse benefício, a empresa também permite que o advogado escolha se ele quer antecipar seus honorários (contratuais e de sucumbência) ou reservar para receber integralmente ao final do processo.

“Nós garantimos que isso ocorra independente do momento, mas não obrigamos que o advogado faça a venda dos seus honorários junto a antecipação, pois acreditamos que a proposta deve ser desenhada de acordo com a necessidade de cada um”, afirma a fundadora.

No passado, a empresa levantou R$ 100 milhões para um novo fundo de investimento focado na aquisição de ativos judiciais com a Galápagos Capital, companhia de investimentos focada na estruturação e gestão de produtos e fundos alternativos.

Empresa faz parte do ranking Negócios em Expansão

A PX Ativos Judiciais foi uma das vencedoras do ranking EXAME Negócios em Expansão 2023, levantamento da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), com suporte técnico da PwC Brasil.

A empresa ficou na quinta colocação na categoria Novatas, com um crescimento de receita líquida de 344,85%. Em 2021, a receita líquida foi de R$ 535 mil. Em 2022, subiu para R$ 2,3 milhões.

O ranking é uma forma de reconhecer os negócios e celebrar o empreendedorismo no país. Com gestões eficientes, análise de oportunidade, novas estratégias e um bom jogo de cintura, os executivos no comando desses negócios conseguiram avançar no mercado.

Os resultados vieram a público num evento para mais de 400 convidados em São Paulo.

Neste ano, a lista traz 335 empresas de 22 estados, representantes das cinco regiões do país. Em relação ao ano anterior, o número de selecionadas representa aumento de 63%. Veja os resultados:

