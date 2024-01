Ela criou uma empresa de uniformes na garagem de casa. Hoje, fatura mais de R$ 7 milhões

Destemida e apaixonada por desafios, a empreendedora cearense Alrimar Pinheiro, enfermeira especialista em enfermagem do trabalho e saúde coletiva, começou a sua empresa na garagem de casa de forma tímida há oito anos, lá em 2016. Mesmo com poucos anos de vida, a empresa superou a retração do mercado em 2020, quando a pandemia de covid-19 chegou, e de lá para cá acumula um crescimento de 70%.

Junto de seu marido e sócio, Carlos Pinheiro, a Farda Nova Uniformes Profissionais enfrentou desafios estruturais, de gestão e de formação de equipe. A empreendedora iniciou sua operação com 2 funcionários e um faturamento que não dava nem para cobrir os custos e honrar os compromissos. Precisou usar os próprios recursos do trabalho como enfermeira para injetar na empresa.

Logo sentiu que o pouco conhecimento sobre o setor poderia se tornar uma barreira para a evolução do negócio. Os próximos passos foram ir atrás de capacitação e procurar ajuda tanto na estruturação do modelo quanto na profissionalização.

Como o negócio de uniformes evoluiu

Dos aprendizados, saiu uma proposta de valor que vai além da simples fabricação de peças de vestuários. Localizada no Distrito Industrial de Maracanaú, no Ceará, a Farda Nova trabalha em soluções personalizadas e flexíveis, de acordo com a necessidade do cliente.

A empresa é homologada às principais indústrias têxtil do país e tem capacidade produtiva para atender grandes contratos corporativos, com um nível de padronização que garante a qualidade das peças. No controle da operação, da modelagem digital até a entrega, aposta em prazos ágeis para entregas a nível nacional.

Não à toa, o negócio ganhou escala e passou a atender grandes indústrias, com clientes como empresas de energia, telecom, óleo e gás, logística, construção civil e escolas.

O nível de sofisticação de gestão vai desde a seleção dos insumos até a aplicação de técnicas de fabricação avançadas, em conformidade com regulamentos e demandas específicas de cada setor que atende. As peças incluem, por exemplo, faixas reflexivas e retardantes à chamas como meio de prevenção.

A busca por inovação fez com que Farda Nova crescesse em faturamento, mesmo em tempos difíceis, como a pandemia de Covid-19, a partir de 2020. Após registrar R$ 4,1 milhões em 2019, a empresa avançou para R$ 5,4 milhões um ano depois, alta de 32%.

Mesmo assim, frente às dificuldades impostas pela pandemia, a empresa teve que ir em busca de captação de recursos. O apoio veio do fundo de impacto Estímulo, em 31 de dezembro de 2020, com o valor de R$400 mil. O capital foi alocado para cobrir os custos operacionais e garantir a continuidade das operações.

O suporte financeiro permitiu ainda à Farda manter todos os funcionários e cobrir despesas feitas ao longo do ano. “Realmente, o crédito concedido pelo Estímulo nos ajudou no momento de muitas incertezas, de forma rápida e efetiva. Entendemos que o crédito foi crucial para a resiliência e sustentabilidade da empresa a longo prazo”, afirma a empreendedora.

Onde estão as oportunidades para a Farda Nova

No período, a flexibilidade e capacidade de ajustes de rotas foram essenciais para a sobrevivência. Ainda em 2020, com as empresas fechadas, Alrimar iniciou a fabricação de máscaras de proteção de tecido e desenvolveu uma modelagem própria, adaptou os maquinários e treinou as costureiras para a produção.

Outra ação importante foi a intensificação da produção de uniformes e EPI's para atender empresas dos setores de energia elétrica, telecomunicações e energia eólica, consideradas como serviços essenciais naquele período.

Para avançar, a empresa tem investido na obtenção de novas certificações, um caminho para entrar em outros mercados, como escolas, um setor em que ainda não atuava. Um próximo objetivo é conseguir a autorização para fabricar uniformes com proteção a metais líquidos, utilizados em mineradoras, por exemplo.

“Diversificar as ofertas para atender às crescentes demandas de mercado é necessário”, afirma Alrimar.

Em 2023, a Farda Nova faturou R$ 7 milhões, queda de 9% em relação a 2022, acompanhando o ritmo mais lento do varejo. Os novos planos buscam reaquecer o negócio e alcançar o primeiro faturamento acima dos 8 milhões de reais.