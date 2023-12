Ela criou a "melhor granola" para o marido fitness. Agora, vai faturar R$ 25 milhões com o produto

Dá para dizer que a GranoSquare, marca de granolas de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nasceu de uma história de amor. O empresário gaúcho Ricardo Quadrado era um consumidor ávido do produto quando conheceu sua futura esposa e sócia, Aline Marques.

“Sempre pratiquei muito esporte, e comia granola porque era muito nutritivo, mas por obrigação, sem prazer”, diz Quadrado. “Eu procurava nos supermercados, nas lojas, por granolas melhores, mas não encontrava”.

Aline, então, decidiu fazer uma granola especial para Ricardo, com sementes e grãos caramelizados separadamente. Foi o início da GranoSquare.

“A empresa surgiu da minha vontade de fazer a melhor granola possível para meu marido”, afirma Aline. “Eu nunca pensei que iria escalar e fazer virar um negócio.”.

Mas foi exatamente o que aconteceu. Ricardo começou a contar para seus colegas e amigos sobre o produto que a mulher fazia. O resultado? “O pessoal começou a querer comprar, mesmo com o preço mais alto por ser uma granola artesanal”, diz o empresário.

Assim, eles investiram 30.000 reais que tinham e fundaram a GranoSquare. O nome faz uma referência ao sobrenome do marido, Quadrado (Square, em inglês). Ricardo ficou responsável pela área comercial e financeira. Aline, pelo marketing e desenvolvimento de novos produtos.

Agora, nove anos depois, o negócio escalou. Hoje, a granola dos Quadrado já é vendida em todos os Estados brasileiros e fatura 15 milhões de reais. Para o ano que está começando, a meta é chegar a receitas de 25 milhões de reais.

Para isso, acabam de investir 300.000 reais numa linha de granolas infantis. A meta é, só com esses produtos “kids”, faturar 3,6 milhões de reais por ano.

“Queremos incentivar a alimentação saudável desde cedo”, diz Aline. “Não faz sentido os pais se alimentarem de granola enquanto dão transgênicos para os filhos. Queremos oferecer algo legal para as crianças e incentivar a consciência alimentar desde cedo”.

Como vai funcionar a linha kids

Inicialmente, serão três sabores de granolas para crianças. Um de morango, outro de banana e outro de gotas de chocolate. Para a nova linha, foi feito um investimento de 300.000 reais em maquinário, pesquisa e desenvolvimento.

“O desafio era criar um produto que de fato educasse sobre alimentação saudável”, diz Ricardo. “Como a marca é certificada com Selo Vegano, três animais herbívoros, com dietas compostas de plantas e, ao mesmo tempo, grandes e fortes, foram escolhidos para estampar as embalagens e ajudar a contar essa história. Assim nasceram os personagens Hila, o gorila; Dante, o elefante; e Tammo, o hipopótamo, que auxiliam as crianças a entenderem como a boa comida fortalece”.

Os produtos para crianças são naturais, veganos, sem glúten e sem lactose, e livre de transgênicos. Para adicionar um componente lúdico ao alimento, a marca também desenvolveu um cereal multigrãos feito com aveia, quinoa e linhaça, em formato de estrelinha, para cativar os pequenos.

Entre os ingredientes, são utilizadas frutas liofilizadas, um processo que preserva as propriedades nutricionais das frutas, como fibras e minerais. O corante utilizado é natural de beterraba, não contendo nada de artificial na composição.

Qual a estrutura da GranoSquare

Em nove anos de história, a GranoSquare já passou por quatro plantas fabris em Porto Alegre. A mais recente, em que estão agora, conta com 50 funcionários.

A principal entrada de faturamento é pela venda a varejistas como:

Zaffari (principalmente no Rio Grande do Sul)

Angeloni (em Santa Catarina)

St. Marche

Casa Santa Luzia

Além disso, também estudam exportações para países como Estados Unidos e Austrália.

No plano de expansão, além do crescimento da linha infantil, também há a aposta no fortalecimento do setor de alimentação saudável. “Hoje, todos os supermercados têm corredores de comidas naturais”, diz Ricardo. “É um avanço em relação a quando começamos. Queremos intensificar o setor com uma granola que seja prazerosa de comer. Não sai da fábrica se não for extremamente gostosa”.

Atualmente, são produzidas mais de 20 toneladas de granola por mês, mantendo métodos, processos e cuidados artesanais.

“Queremos levar o sonho das granolas perfeitas para os quatro cantos do mundo. Muitas pessoas que viajam ou vivem no exterior e conhecem nosso produto nos dizem que não encontram nada similar em outros países. Portanto vemos uma grande oportunidade de expansão para outros continentes”, diz Quadrado.