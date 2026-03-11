Ela começou seu negócio com uma busca no Google e faturou US$ 11 mil no primeiro mês

No competitivo mundo dos negócios, poucos conseguem construir uma empresa de sucesso tão rapidamente. Lauren Olds, uma jovem empreendedora de San Diego, exemplifica isso com a criação de sua marca de chá LEEVA, que fatura 11 mil dólares já no primeiro mês de operação.

Com um conceito inovador e uma estratégia focada em bem-estar, Olds encontrou uma lacuna no mercado de bebidas, criando uma solução que atende às necessidades de consumidores em busca de funcionalidade e prazer.

Este artigo explora os principais passos que Lauren deu para transformar sua ideia em um negócio de sucesso, além das estratégias de investimento e relacionamento com clientes que alavancaram sua marca rapidamente. Se você está pensando em iniciar sua jornada empreendedora ou expandir suas finanças corporativas, as lições de Lauren podem ser fundamentais para o seu crescimento.

Pesquisa e visão

A jornada de Lauren começou com uma simples pesquisa no Google sobre como criar uma marca de bebidas. Sem nenhuma experiência prévia no setor de bens de consumo, ela decidiu investir não só em pesquisas, mas também em aprendizado especializado, buscando cursos e desenvolvendo um entendimento profundo do mercado.

Com mais de 80 mil dólares investidos, o resultado foi o lançamento da LEEVA, um chá funcional à base de colágeno, prometendo benefícios de bem-estar sem comprometer o sabor.

O lançamento de qualquer negócio envolve riscos, especialmente quando se investe em áreas nas quais o empreendedor não tem experiência. Para Lauren, os maiores desafios foram o desenvolvimento do produto e a criação da marca.

Para superar essas dificuldades, ela focou em áreas em que sua expertise não era suficiente e contou com o auxílio de especialistas. Esse investimento inicial foi essencial para garantir a qualidade do produto e a criação de uma identidade de marca que se conectasse com os consumidores.

Apesar de ser uma novidade no mercado, a LEEVA foi capaz de gerar mais de 11 mil dólares em vendas no primeiro mês de operação. Isso se deve, em grande parte, à estratégia de marketing de Lauren, que priorizou o crescimento orgânico, focando em mídias sociais e eventos pop-up para alcançar seu público-alvo. Essa abordagem permitiu que ela entendesse melhor as necessidades de seus consumidores e ajustasse sua oferta de acordo.

O Desafio da vulnerabilidade: feedback e crescimento rápido

Iniciar um negócio em público é um processo vulnerável, e Lauren teve que se adaptar rapidamente à exposição. Desde o momento em que o primeiro lote de produtos foi lançado, ela enfrentou desafios com feedbacks negativos sobre o estado das embalagens.

A resposta de Lauren foi transparente e ágil, criando um vínculo de confiança com seus clientes. Ela se comprometeu a corrigir os erros e usou as redes sociais para mostrar o que estava sendo feito para garantir que a experiência do cliente fosse sempre positiva.

Com o sucesso inicial da LEEVA, Lauren está agora focada em escalar o negócio de forma estratégica. Ela planeja investir em anúncios pagos, participar de mais eventos e fortalecer sua rede de contatos no setor.

O objetivo para o próximo ano é gerar cerca de 200 mil dólares em receita. Para isso, ela aposta em uma abordagem estratégica focada em entender seu público e promover sua marca de forma inteligente.

