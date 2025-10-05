Ela começou como vendedora. Hoje, transforma a gestão de pequenas farmácias — e fatura R$ 1,3 bilhão

Poucos setores do varejo estão tão aquecidos (e disputados) quanto o farmacêutico. Em 2024, o faturamento do setor avançou 12,7%, ultrapassando pela primeira vez os R$ 220,9 bilhões, segundo a IQVIA.

O crescimento chamou a atenção não apenas de redes tradicionais, mas também de supermercados e gigantes do e-commerce, como o Mercado Livre, aumentando a pressão sobre pequenas drogarias e exigindo gestão estratégica.

É nesse cenário que se destaca a trajetória de Kelly Rezende, que começou sua carreira aos 13 anos vendendo roupas e calçados no interior de Minas Gerais e hoje lidera o Grupo AMR Saúde, transformando pequenas farmácias em negócios estruturados e lucrativos.

Só no primeiro semestre, a rede superou R$ 726 milhões em receita, com a expectava de chegar ao R$ 1,3 bilhão até o final do ano.

“A falta de profissionalização em gestão, finanças e marketing faz com que muitas farmácias não consigam usar os dados que possuem para crescer”, afirma Kelly Rezende.

Da experiência prática à liderança estratégica

Natural de Bom Jardim de Minas, Kelly construiu sua trajetória com uma combinação de experiência prática e visão estratégica.

Empreendedora por natureza, chegou a ter seu próprio negócio no varejo, mas enfrentou desafios que exigiram reinvenção profissional.

Em 2013, ingressou no Grupo AMR Saúde como consultora. Três anos depois, assumiu a gerência de expansão, liderando iniciativas que profissionalizaram franqueados e ampliaram a rede. Em 2024, tornou-se CEO, consolidando sua liderança estratégica.

“Sempre acreditei que os resultados vêm da soma do trabalho coletivo. Ninguém constrói nada sozinho. É preciso combinar estratégia, paciência e atenção às pessoas”, afirma Kelly.

Ao longo de sua trajetória, Kelly enfrentou resistência por ser mulher em um setor historicamente masculino. Hoje, observa mudanças significativas: mais mulheres ocupam cargos de comando, a cultura do respeito se fortalece e a rede beneficia-se de uma gestão inclusiva, que valoriza talento e diversidade.

“Quando comecei, precisava provar meu valor constantemente. Hoje, vejo mais mulheres entrando no setor, ocupando espaço e liderando com competência”, diz a CEO.

Crescimento e profissionalização das unidades

Sob sua liderança, o Grupo AMR Saúde consolidou-se como uma das principais redes farmacêuticas do país, controlando as marcas Drogaria Americana, Poupe Já e Farma Justa, com mais de 430 unidades distribuídas em 13 estados.

A gestão de Kelly se diferencia por unir crescimento acelerado a uma forte profissionalização das operações, transformando drogarias independentes em unidades capazes de operar com margens mais saudáveis, processos padronizados e atendimento humanizado.

No primeiro semestre de 2025, o grupo registrou resultados expressivos. As drogarias que migraram para o modelo AMR Saúde alcançaram um crescimento médio de 87,3%, enquanto as unidades maduras cresceram 9,3%.

O faturamento total da rede atingiu R$ 726,4 milhões, com expectativa de ultrapassar R$ 1,3 bilhão até o final do ano. Nesse período, R$ 455,3 milhões em negócios foram transacionados entre drogarias e fornecedores, e quase 9 mil pessoas receberam treinamento em temas estratégicos para o varejo farmacêutico, reforçando a cultura de gestão e profissionalização.

“Nosso objetivo é ajudar empreendedores a saírem do modelo independente e crescerem com segurança, rentabilidade e poder de rede”, afirma Kelly.

Transformando números em decisões estratégicas

O modelo da AMR Saúde é pautado em ferramentas de gestão, precificação estratégica, controle de estoque, marketing e layout de loja. Kelly explica que muitos donos de farmácias têm acesso aos números de vendas e estoque, mas não conseguem transformá-los em gestão eficiente, porque permanecem focados no balcão, cuidando das tarefas do dia a dia.

“Se o dono entende números, sabe comprar e vender bem, treina sua equipe e acompanha os processos, consegue operar com rentabilidade e manter clientes fiéis. Essa é a base do nosso modelo”, afirma Kelly.

O diferencial da rede é justamente transformar dados em decisões estratégicas, treinando equipes, acompanhando franqueados de perto e padronizando processos. Isso permite que cada unidade aumente eficiência, rentabilidade e fidelidade do cliente.

Olhando para o futuro

O Grupo AMR Saúde segue expandindo sua presença nacional, com inaugurações de lojas próprias e franquias, como a recente Drogaria Americana em Varginha (MG), cidade de origem da empresa, com investimento de R$ 3 milhões.

A estratégia de Kelly combina crescimento territorial, inovação e suporte próximo aos franqueados, garantindo que cada unidade opere de forma eficiente, ofereça atendimento humanizado e maximize resultados financeiros.

“Nosso foco é que o cliente tenha atendimento de qualidade, processos eficientes e uma equipe capacitada. Quando isso acontece, os resultados financeiros aparecem naturalmente”, reforça a CEO.

Com liderança estratégica, foco na profissionalização e visão de longo prazo, Kelly Rezende projeta consolidar o Grupo AMR Saúde como referência nacional, transformando pequenas farmácias em redes de alto desempenho, competitivas e sustentáveis.

Sua trajetória mostra que, mesmo começando como vendedora em uma pequena cidade do interior, é possível liderar um negócio multimilionário e mudar a cara do varejo farmacêutico brasileiro.

Veja o primeiro episódio do Choque de Gestão