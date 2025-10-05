Ela começou como vendedora. Hoje, transforma a gestão de pequenas farmácias — e fatura R$ 1,3 bilhão

Kelly Rezende, CEP da AMR Saúde: “Sempre acreditei que os resultados vêm da soma do trabalho coletivo" (AMR Saúde/Divulgação)
Repórter de Negócios
Publicado em 5 de outubro de 2025 às 14h57.
Última atualização em 5 de outubro de 2025 às 14h59.
Poucos setores do varejo estão tão aquecidos (e disputados) quanto o farmacêutico. Em 2024, o faturamento do setor avançou 12,7%, ultrapassando pela primeira vez os R$ 220,9 bilhões, segundo a IQVIA.
O crescimento chamou a atenção não apenas de redes tradicionais, mas também de supermercados e gigantes do e-commerce, como o Mercado Livre, aumentando a pressão sobre pequenas drogarias e exigindo gestão estratégica.
É nesse cenário que se destaca a trajetória de Kelly Rezende, que começou sua carreira aos 13 anos vendendo roupas e calçados no interior de Minas Gerais e hoje lidera o Grupo AMR Saúde, transformando pequenas farmácias em negócios estruturados e lucrativos.
Só no primeiro semestre, a rede superou R$ 726 milhões em receita, com a expectava de chegar ao R$ 1,3 bilhão até o final do ano.
“A falta de profissionalização em gestão, finanças e marketing faz com que muitas farmácias não consigam usar os dados que possuem para crescer”, afirma Kelly Rezende.
Natural de Bom Jardim de Minas, Kelly construiu sua trajetória com uma combinação de experiência prática e visão estratégica.
Empreendedora por natureza, chegou a ter seu próprio negócio no varejo, mas enfrentou desafios que exigiram reinvenção profissional.
Em 2013, ingressou no Grupo AMR Saúde como consultora. Três anos depois, assumiu a gerência de expansão, liderando iniciativas que profissionalizaram franqueados e ampliaram a rede. Em 2024, tornou-se CEO, consolidando sua liderança estratégica.
“Sempre acreditei que os resultados vêm da soma do trabalho coletivo. Ninguém constrói nada sozinho. É preciso combinar estratégia, paciência e atenção às pessoas”, afirma Kelly.
Ao longo de sua trajetória, Kelly enfrentou resistência por ser mulher em um setor historicamente masculino. Hoje, observa mudanças significativas: mais mulheres ocupam cargos de comando, a cultura do respeito se fortalece e a rede beneficia-se de uma gestão inclusiva, que valoriza talento e diversidade.
“Quando comecei, precisava provar meu valor constantemente. Hoje, vejo mais mulheres entrando no setor, ocupando espaço e liderando com competência”, diz a CEO.
Sob sua liderança, o Grupo AMR Saúde consolidou-se como uma das principais redes farmacêuticas do país, controlando as marcas Drogaria Americana, Poupe Já e Farma Justa, com mais de 430 unidades distribuídas em 13 estados.
A gestão de Kelly se diferencia por unir crescimento acelerado a uma forte profissionalização das operações, transformando drogarias independentes em unidades capazes de operar com margens mais saudáveis, processos padronizados e atendimento humanizado.
No primeiro semestre de 2025, o grupo registrou resultados expressivos. As drogarias que migraram para o modelo AMR Saúde alcançaram um crescimento médio de 87,3%, enquanto as unidades maduras cresceram 9,3%.
O faturamento total da rede atingiu R$ 726,4 milhões, com expectativa de ultrapassar R$ 1,3 bilhão até o final do ano. Nesse período, R$ 455,3 milhões em negócios foram transacionados entre drogarias e fornecedores, e quase 9 mil pessoas receberam treinamento em temas estratégicos para o varejo farmacêutico, reforçando a cultura de gestão e profissionalização.
“Nosso objetivo é ajudar empreendedores a saírem do modelo independente e crescerem com segurança, rentabilidade e poder de rede”, afirma Kelly.
O modelo da AMR Saúde é pautado em ferramentas de gestão, precificação estratégica, controle de estoque, marketing e layout de loja. Kelly explica que muitos donos de farmácias têm acesso aos números de vendas e estoque, mas não conseguem transformá-los em gestão eficiente, porque permanecem focados no balcão, cuidando das tarefas do dia a dia.
“Se o dono entende números, sabe comprar e vender bem, treina sua equipe e acompanha os processos, consegue operar com rentabilidade e manter clientes fiéis. Essa é a base do nosso modelo”, afirma Kelly.
O diferencial da rede é justamente transformar dados em decisões estratégicas, treinando equipes, acompanhando franqueados de perto e padronizando processos. Isso permite que cada unidade aumente eficiência, rentabilidade e fidelidade do cliente.
O Grupo AMR Saúde segue expandindo sua presença nacional, com inaugurações de lojas próprias e franquias, como a recente Drogaria Americana em Varginha (MG), cidade de origem da empresa, com investimento de R$ 3 milhões.
A estratégia de Kelly combina crescimento territorial, inovação e suporte próximo aos franqueados, garantindo que cada unidade opere de forma eficiente, ofereça atendimento humanizado e maximize resultados financeiros.
“Nosso foco é que o cliente tenha atendimento de qualidade, processos eficientes e uma equipe capacitada. Quando isso acontece, os resultados financeiros aparecem naturalmente”, reforça a CEO.
Com liderança estratégica, foco na profissionalização e visão de longo prazo, Kelly Rezende projeta consolidar o Grupo AMR Saúde como referência nacional, transformando pequenas farmácias em redes de alto desempenho, competitivas e sustentáveis.
Sua trajetória mostra que, mesmo começando como vendedora em uma pequena cidade do interior, é possível liderar um negócio multimilionário e mudar a cara do varejo farmacêutico brasileiro.