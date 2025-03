Ela começou com US$ 7 mil na cozinha de casa – agora sua empresa vale US$ 4,4 milhões

Krista LeRay, aos 33 anos, construiu um império financeiro a partir de um simples hobby.

Em 2020, quando ainda trabalhava como blogueira de estilo de vida, ela investiu US$ 7 mil para criar um pequeno negócio de venda de telas para bordado. Quatro anos depois, sua empresa, Penny Linn Designs, fatura mais de US$ 4,4 milhões por ano, segundo uma reportagem da CNBC Make It.

O segredo? Gestão financeira eficiente

O caso de LeRay é um exemplo de como a gestão eficiente dos recursos financeiros e o aproveitamento de oportunidades de mercado podem transformar um investimento inicial modesto em uma empresa altamente lucrativa.

Inicialmente, LeRay vendia telas pintadas à mão para bordado, gastando horas em cada peça. A primeira leva de 500 produtos esgotou em apenas duas horas após o lançamento de sua loja online. O sucesso rápido impulsionou a expansão da Penny Linn Designs, que hoje conta com 10 funcionários em tempo integral, 24 em tempo parcial e uma loja física em Rowayton, Connecticut.

O crescimento acelerado da empresa é reflexo de uma gestão financeira bem estruturada. Com uma margem de lucro de 36% em 2024, LeRay demonstrou como um planejamento eficiente pode garantir a rentabilidade de um empreendimento. Inicialmente, ela conciliava o trabalho de blogueira com a gestão da empresa, mas decidiu se dedicar integralmente ao negócio quando as vendas superaram US$ 416 mil anuais.

Ela criou um modelo de negócio escalável

O sucesso financeiro da Penny Linn Designs também está atrelado à habilidade da fundadora em criar um modelo de negócios escalável.

Ao perceber que a demanda superava sua capacidade de produção artesanal, LeRay passou a trabalhar com outros designers e ampliou sua linha de produtos.

Os preços variam entre US$ 30 e mais de US$ 100 por tela, refletindo a estratégia de precificação voltada para um público disposto a pagar por produtos exclusivos.

Empreendedores que buscam transformar um projeto paralelo em uma fonte de renda milionária podem se inspirar na história de LeRay. A combinação de timing, planejamento financeiro e estratégias de crescimento bem definidas foi essencial para transformar um hobby de cozinha em um negócio altamente lucrativo e sustentável.

