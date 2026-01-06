Ela começou com um buquê e um curso de R$ 875 — agora fatura R$ 850 mil flores para celebridades

Quando Colleen McCarthy decidiu fazer um curso de arranjos florais em Nova York, em 2022, ela ainda trabalhava em um emprego corporativo e não se sentia motivada.

Dois anos depois, sua empresa, a Colleen Rose Florals, acumula mais de US$ 175 mil em receita anual, com clientes como Katy Perry e Sabrina Carpenter.

Em plena Nova York, um dos mercados mais competitivos dos Estados Unidos, a empreendedora construiu um modelo de negócios enxuto, autoral e financeiramente sustentável. As informações foram retiradas do CNBC Make It.

Baixo investimento inicial e alto retorno: estruturação estratégica

Formada em estudos ambientais e comunicação, ela enfrentou dificuldades para entrar no mercado de trabalho após concluir a universidade, em 2020.

Enquanto buscava um rumo profissional mais alinhado aos seus interesses, ela começou a montar arranjos florais em casa e compartilhar o resultado nas redes sociais. Sua primeira venda veio por meio de um grupo no Facebook em março de 2023.

O ponto de virada foi em maio do mesmo ano, quando decidiu formalizar a empresa. Embora o processo tenha sido custoso, segundo McCarthy, ele foi fundamental para que sua operação crescesse de forma estruturada.

A formalização da marca abriu portas para eventos corporativos, casamentos e parcerias com grandes espaços como o Madison Square Garden, onde ela passou a fornecer flores para os camarins de artistas renomados.

Posicionamento nas redes sociais como ativo de marca

Sem orçamento para campanhas de marketing robustas, McCarthy apostou na força das redes sociais. Desde o início, compartilhou seus arranjos no Instagram, TikTok e grupos locais do Facebook, assumindo com firmeza o título de “florista profissional”, mesmo antes de ter uma base consolidada de clientes.

“Eu apenas comecei a dizer para mim mesma e para os outros: ‘Sim, sou florista’”, contou. A autenticidade e o apelo visual dos seus conteúdos atraíram um público segmentado e ajudaram a transformar sua presença digital em um dos principais canais de captação de clientes.

A estratégia de marketing orgânico e o foco em um nicho de alto valor permitiram que ela cobrasse preços compatíveis com a qualidade de sua entrega, de US$ 250 por arranjos personalizados a US$ 10 mil por casamentos de médio porte.

Lições financeiras de uma operação solo

Com uma operação enxuta, McCarthy trabalha sozinha e contrata freelancers apenas para eventos maiores, a empresária aprendeu a administrar os custos com rigor. O maior gasto do negócio está na matéria-prima: flores de alta qualidade. A fundadora destaca que há um descompasso entre o valor real dos insumos e a percepção dos consumidores.

Além da margem ajustada, outro desafio enfrentado foi logístico. Para atender grandes eventos, ela aluga estúdios temporários, processa manualmente todas as flores (retirando folhas, cortando hastes e eliminando pétalas danificadas), e organiza o transporte dos arranjos até o local do evento. Esse modelo flexível reduz custos fixos e permite maior controle financeiro.

