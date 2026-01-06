Ela começou com um buquê e um curso de R$ 875 — agora fatura R$ 850 mil flores para celebridades

(Reprodução/LinkedIn)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 10h12.
Quando Colleen McCarthy decidiu fazer um curso de arranjos florais em Nova York, em 2022, ela ainda trabalhava em um emprego corporativo e não se sentia motivada.
Dois anos depois, sua empresa, a Colleen Rose Florals, acumula mais de US$ 175 mil em receita anual, com clientes como Katy Perry e Sabrina Carpenter.
Em plena Nova York, um dos mercados mais competitivos dos Estados Unidos, a empreendedora construiu um modelo de negócios enxuto, autoral e financeiramente sustentável. As informações foram retiradas do CNBC Make It.
Formada em estudos ambientais e comunicação, ela enfrentou dificuldades para entrar no mercado de trabalho após concluir a universidade, em 2020.
Enquanto buscava um rumo profissional mais alinhado aos seus interesses, ela começou a montar arranjos florais em casa e compartilhar o resultado nas redes sociais. Sua primeira venda veio por meio de um grupo no Facebook em março de 2023.
O ponto de virada foi em maio do mesmo ano, quando decidiu formalizar a empresa. Embora o processo tenha sido custoso, segundo McCarthy, ele foi fundamental para que sua operação crescesse de forma estruturada.
A formalização da marca abriu portas para eventos corporativos, casamentos e parcerias com grandes espaços como o Madison Square Garden, onde ela passou a fornecer flores para os camarins de artistas renomados.
Sem orçamento para campanhas de marketing robustas, McCarthy apostou na força das redes sociais. Desde o início, compartilhou seus arranjos no Instagram, TikTok e grupos locais do Facebook, assumindo com firmeza o título de “florista profissional”, mesmo antes de ter uma base consolidada de clientes.
“Eu apenas comecei a dizer para mim mesma e para os outros: ‘Sim, sou florista’”, contou. A autenticidade e o apelo visual dos seus conteúdos atraíram um público segmentado e ajudaram a transformar sua presença digital em um dos principais canais de captação de clientes.
A estratégia de marketing orgânico e o foco em um nicho de alto valor permitiram que ela cobrasse preços compatíveis com a qualidade de sua entrega, de US$ 250 por arranjos personalizados a US$ 10 mil por casamentos de médio porte.
Com uma operação enxuta, McCarthy trabalha sozinha e contrata freelancers apenas para eventos maiores, a empresária aprendeu a administrar os custos com rigor. O maior gasto do negócio está na matéria-prima: flores de alta qualidade. A fundadora destaca que há um descompasso entre o valor real dos insumos e a percepção dos consumidores.
Além da margem ajustada, outro desafio enfrentado foi logístico. Para atender grandes eventos, ela aluga estúdios temporários, processa manualmente todas as flores (retirando folhas, cortando hastes e eliminando pétalas danificadas), e organiza o transporte dos arranjos até o local do evento. Esse modelo flexível reduz custos fixos e permite maior controle financeiro.
