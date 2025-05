Ela começou com um aspirador de pó, produtos de limpeza e anúncios online – agora fatura US$ 500 mil

Em 2017, após se mudar para outro estado, Amber Starling passou sete meses tentando uma recolocação profissional. Mas havia um problema: ou ela era considerada “qualificada demais” ou com “escolaridade de menos” para cargos de gestão. Então, ela decidiu aproveitar a oportunidade para se reinventar.

A ideia de empreender surgiu com a criação da Good Witch Cleaning – em referência ao Mágico de Oz. Tudo o que ela precisou foi um aspirador de pó e US$ 100 investidos em produtos de limpeza. Foi assim que Amber deu início ao seu negócio.

Identidade forte

A estética da marca também se inspirou no universo lúdico de Oz: um carro preto com um chapéu de bruxa rosa virou símbolo da empresa nas ruas. Além de apostar em um marketing criativo, Amber abordava os clientes com honestidade, oferecendo serviços de qualidade por um preço justo e pedia uma chance para provar seu valor.

A primeira ação de divulgação veio pelas redes sociais, mais especificamente pelo Facebook, onde publicou uma oferta de limpeza residencial completa por US$ 99. A partir disso, foi conquistando os primeiros clientes, muitos dos quais passaram a recomendá-la.

A boa reputação e o engajamento orgânico ajudaram a formar uma comunidade fiel em torno da marca. Ainda no primeiro ano, a empresa faturou US$ 11.000 e a equipe começou a crescer.

Compromisso com excelência e inclusão

Diferente de muitos concorrentes do setor, Amber fez questão de não terceirizar os serviços: fornece todo o material necessário e oferece treinamento técnico especializado à equipe — muitos dos colaboradores possuem certificações como a da IICRC (Institute of Inspection, Cleaning and Restoration Certification).

Com o tempo, Amber consolidou também os valores sociais da Good Witch Cleaning. A empresa se posiciona abertamente como progressista, acolhedora com imigrantes e inclusiva com pessoas LGBTQIA+.

Aliando criatividade, estratégia digital e impacto social, a empreendedora construiu um negócio sólido. Sua trajetória mostra que é possível começar do zero — com poucos recursos, mas muita autenticidade.

