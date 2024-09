Ela começou com R$ 250. Hoje faz milhões cuidando de beleza – inclusive, da família de Neymar

A goiana Dayanne Moreira, de 37 anos, é um dos exemplos de milhares de empreendedores que precisam dar a volta por cima, em meio a dificuldades, para seguir faturando.

Formada em direito, Dayanne teve que mudar de profissão quando foi diagnosticada com otosclerose, uma doença que comprometeu sua audição em 80%.

"Eu precisava de uma segunda profissão", conta. "O mercado de beleza foi minha escolha. Era algo que sempre me atraía e tinha um baixo custo de entrada".

Morando em Santos e com poucos recursos, Dayanne comprou uma maca por 250 reais em um site de vendas online e adaptou sua kitnet para começar os atendimentos.

Dayanne surfou uma onda que é, também, a de muitos empreendedores por necessidade. O país tem hoje 1,3 milhão de atividades relacionadas a negócios de beleza. O setor, no país, é um dos maiores do mundo, e representa cerca de 4% do PIB brasileiro, segundo a consultoria Euromonitor.

Hoje em dia, a realidade de Dayanne é bem diferente daquela de 2017, numa kitnet improvisada. A empresária está agora à frente de uma clínica de luxo em Santos, a caminho de faturar mais de 2 milhões de reais em 2024, após um crescimento expressivo nos últimos meses.

Como foi o início da operação

A transição para a área da estética começou de maneira modesta. Com o incentivo da mãe, ela fez um curso de alongamento de cílios e começou a atender em domicílio e na kitnet que morava.

"Eu trabalhava o dia todo, em qualquer horário”, afirma. “Atendia à noite, finais de semana, e isso me ajudou a fidelizar meus primeiros clientes. A demanda foi crescendo e logo conseguimos alugar uma espaço para atender”.

Entre 2017 e 2019, Dayanne e seu marido, Bruno Ferreira, abriram seis clínicas em São Paulo e Goiás. O faturamento no primeiro ano foi de 270.000 reais, saltando para 1 milhão de reais em 2019.

"Foi um crescimento rápido, e acabamos nos dividindo entre várias unidades", diz.

Mas o cenário mudou em 2020, com a chegada da pandemia da covid-19.

"Fomos obrigados a fechar todas as unidades. Guardamos os móveis em um box e mantivemos apenas uma funcionária na unidade de Santos", afirma.

Durante esse período, ela também descobriu que estava grávida, o que trouxe ainda mais desafios.

"Eu não podia mais viajar tanto entre as clínicas e vi que era o momento de repensar o negócio", diz.

Foi quando Dayanne decidiu focar em um modelo de clínica de luxo, atendendo um público mais exclusivo.

"Estudei muito durante a gravidez e redesenhei o plano de negócios para atender o mercado de luxo na área da estética", conta.

A Òminna, clínica inaugurada em outubro de 2023 em Santos, já faturou R$ 1,1 milhão nos primeiros sete meses e projeta passar os 2 milhões de reais para 2024.

Como o novo modelo atraiu o público famoso

O novo modelo de negócios e o foco em atendimento personalizado logo atraíram a atenção de celebridades.

Dayanne começou a atender nomes como Rafaella Santos, irmã de Neymar, e Carol Dantas, mãe do filho do jogador.

"Tudo aconteceu naturalmente. As pessoas foram recomendando meu trabalho e logo as celebridades começaram a me procurar", diz Dayanne.

A clínica oferece serviços premium, como nanopigmentação de sobrancelhas e harmonização facial, que ajudaram a aumentar o ticket médio para 2.000 reais. "Nosso foco é entregar uma experiência única para cada cliente, e isso tem feito a diferença", afirma.

Além do sucesso com a clínica, Dayanne encontrou outra fonte de crescimento: os cursos online. Hoje, ela conta com 60.000 seguidores nas redes sociais e já formou mais de 5.000 mulheres em seus cursos de alongamento de cílios. "Muitas das minhas alunas estão trabalhando no exterior, e isso é algo que me dá muito orgulho", diz.

Para o futuro, os planos incluem expandir o negócio para São Paulo até 2025.