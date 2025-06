Ela aprendeu a consertar carros no Google e hoje sua oficina fatura US$ 440 mil — veja como

Na região metropolitana de Atlanta, nos Estados Unidos, uma ex-enfermeira que começou a consertar carros assistindo a vídeos no YouTube transformou sua curiosidade em um negócio lucrativo.

Hoje, Desiree Hill é proprietária de uma oficina com receita anual de US$ 440 mil. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Virada de carreira

Após uma década trabalhando em um hospital, Desiree Hill, de 39 anos e mãe de dois filhos, resolveu buscar uma alternativa ao ritmo frenético e a falta de tempo com a família.

Ao identificar na mecânica uma área com baixo investimento inicial e alto potencial de retorno financeiro, ela decidiu apostar tudo na reinvenção profissional. Ela transformou o que era uma curiosidade por carros em um negócio lucrativo — e escalável.

Proprietária e gerente da Crown’s Corner Mechanics, ela comanda uma operação que lida com cerca de 40 carros ao mesmo tempo — uma façanha logística que só é possível com processos rigorosos, controle organizacional e atenção total ao cliente.

Grande parte do conhecimento técnico de Desiree foi adquirido de forma autodidata, por meio de vídeos no YouTube e pesquisas no Google.

Em 2019, ela comprou um carro antigo por US$ 1200,00, aprendeu como consertá-lo na internet com uma peça de 60 dólares e depois o revendeu por US$ 4000,00. “Foi uma euforia”, afirma Hill em entrevista à CNBC Make It.

Crescimento rápido e organizado

Desiree continuou trabalhando no hospital e consertando carros para revender até que seus consertos foram ficando cada vez mais conhecidos.

Ela postava seus trabalhos nas redes sociais, o que foi muito importante tanto para atração de novos clientes quanto para possíveis investidores.

Foi assim que ela conseguiu o investimento inicial para abrir seu próprio espaço em 2023. Hill contou com o apoio de uma cliente que acreditava em seu trabalho e financiou o início da nova etapa com um empréstimo de US$ 10 mil, formalizado por contrato.

O investimento foi alocado de forma precisa: estrutura, equipamentos, fluxo inicial. Hill sabia onde queria chegar e, mais importante, sabia como chegar lá.

Essa abordagem de aprender rápido, fidelizar clientes e investidores e aplicar soluções de baixo custo aumentou significativamente a lucratividade da operação. Em 18 meses, Desiree conseguiu pagar todo o valor do empréstimo e escalar com lucro.

Gestão rigorosa como base do lucro

Para gerir uma média de 40 veículos por semana, Desiree implantou um sistema de gestão minucioso. “Eu cuido das ligações, do faturamento, dos e-mails e das mensagens de texto. Eu organizo tudo”, explica a empresária.

Mais do que consertar carros, Hill criou um sistema eficiente de produtividade e receita. Cada novo cliente é uma oportunidade de fidelização e de gerar recorrência.

Com uma demanda que já exige agendamento com duas semanas de antecedência, a oficina opera com previsibilidade e controle de caixa — dois pilares para qualquer empresa que busca crescimento sustentável.

"Sem organização, não há crescimento possível. E sem clientes satisfeitos, não há negócio que se sustente " Desiree Hill

