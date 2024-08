Ela apostou em IA para fazer refeições corporativas e faturar R$ 700 milhões ainda este ano

A tecnologia também está revolucionando empresas de segmentos mais tradicionais, como é o caso da Premium Essential Kitchen, que foi criada nos anos 90, em São Paulo, para entregar o serviço de refeições corporativas. A empresa segue agora sob gestão familiar, sendo que desde 2020 está sob liderança de Caroline Nogueira.

Após passar a crise da pandemia, em que a empresa teve uma queda de 60% do faturamento, a Premium tem apresentado expansões significativas da companhia nos últimos anos, que permitiu com que a companhia participasse pela segunda vez do ranking Exame Negócios em Expansão da EXAME.

A Premium Essential Kitchen apresentou em 2022 um aumento de receita líquida de 123%, chegando a R$ 295 milhões de reais, ocupando a terceira posição na categoria de 150 a 300 milhões de reais no ranking da Exame. Neste ano, a companhia ocupou o segundo lugar do ranking Negócios em Expansão, apresentando um crescimento de receita líquida de 100,39% chegando a mais de 592 milhões de reais em 2023.

Motivo do crescimento: IA e clientes em expansão

Com o retorno do presencial, muitas empresas precisaram aumentar o seu orçamento para as refeições dos funcionários, mas o principal fator de expansão da companhia foi o crescimento dos seus clientes e a modernização dos processos. “Tivemos um crescimento orgânico em 2023 de quase 30% dos nossos clientes”, afirma a CEO Caroline Nogueira que cita Marfrig, Gol Linhas Aéreas e Petrobras como alguns dos seus clientes.

Com a alta demanda, veio a necessidade de apostar 15 milhões em tecnologia para facilitar e agilizar o trabalho do dia a dia. O investimento foi em equipamentos, como forno que usa IA para identificar o tipo de alimento colocado, fornos de aquecimento acelerado e máquina de ozônio que elimina toxinas, pesticidas e melhora a qualidade da água, que pode ser utilizada por mais tempo e para lavagem da cozinha.

“Também estamos utilizando o equipamento Evereo, primeiro refrigerador quente do mundo que permite a preservação de alimentos cozidos por dias”, conta a CEO.

O foco está na grandeza das operações

O foco da companhia segue em conquistar grandes contas. Antes a média dos contratos eram de 500 refeições, hoje a companhia já fecha contratos de 2 a 3 mil refeições. “Um contrato que você inaugura pode agregar de 4 a 5 milhões de reais de faturamento; o crescimento é muito rápido”, diz Nogueira.

Hoje a companhia atende mais de 150 mil refeições por dia. Nogueira segue otimista com o futuro da companhia, principalmente com o aporte de 12 milhões de dólares recebidos neste ano. A expectativa de faturamento é de 700 milhões de reais em 2024 e estão estudando fusões e aquisições de pequenas e médias empresas.

O que é o ranking EXAME Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual. O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses. Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas brasileiras que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023.

A análise considerou os negócios com faturamento anual entre 2 e 600 milhões de reais. Após uma análise detalhada das demonstrações contábeis das empresas inscritas, a edição de 2024 do ranking foi lançada no dia 24 de julho.

São 371 empresas de 23 estados brasileiros que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura completa do evento de lançamento da edição 2024.