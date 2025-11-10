Ela abriu um negócio no pós-parto e faturou US$ 30 mil em 2 meses e hoje rende US$ 500 mil ao ano

Quando decidiu criar a própria marca de pijamas para mulheres no pós-parto, a executiva Katya Eckert, 41 anos, não vinha do mundo da moda.

Ela trabalhava em desenvolvimento de negócios em uma corretora de derivativos em Nova York.

Da experiência pessoal com o colapso hormonal do pós-parto, noites de suor intenso, trocas constantes de roupa e frustração com produtos que não funcionavam, nasceu a “A DOMANI”, marca de pijamas pensada para conforto térmico em momentos de grande mudança do corpo como pós-parto, menopausa e até tratamento de câncer.

O que começou como um trabalho paralelo chegou a US$ 30 mil de receita em dois meses, está na casa dos US$ 500 mil por ano e projeta faturamento de sete dígitos em 2026. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

O primeiro grande número: US$ 200 mil de capital próprio

A entrada no setor têxtil não foi romântica, foi capital-intensiva. A “A DOMANI” nasceu com um cheque de US$ 200 mil de recursos próprios, investidos por Eckert para tirar a ideia do papel.

Em um negócio de vestuário, isso significa ver o dinheiro “desaparecer” rapidamente em:

Desenvolvimento de produto (designers, modelagem, tech packs );

Busca do tecido ideal (feiras, amostras, testes de tecnologia têxtil);

Contratos com fábrica em outro país;

Estoque inicial em volumes mínimos altos para ser levada a sério por tecelagens e confecções;

Estrutura básica de operação, marketing, jurídico e contábil.

“Para a A DOMANI, o tecido precisava ser a estrela. Se eu não encontrasse um tecido que fizesse o que eu prometia, eu não tinha negócio”, explica a fundadora.

Do ponto de vista de finanças corporativas, isso é textbook: trata-se de um investimento relevante em ativos e capital de giro, com alto risco específico de produto e pouca diversificação inicial.

Choques pessoais, pouco gasto e a importância de um modelo “leve”

Depois dos dois primeiros meses com US$ 30 mil em receita, parecia que o negócio estava ganhando tração. Mas, três meses depois, um duplo choque mudou tudo:

Eckert engravidou, após anos de tratamento de fertilidade;

Sua mãe recebeu o diagnóstico de câncer de mama metastático e a empreendedora passou a ser a principal responsável pela gestão do tratamento.

Ela precisou puxar o “freio de emergência” e demitiu consultores, cortou gastos, assumiu sozinha o máximo possível, e manteve a empresa em modo de sobrevivência. A sorte — planejada — foi já ter o estoque pronto e uma estrutura relativamente leve.

Graças a isso, a “A DOMANI” conseguiu atravessar o período com pedidos pontuais e recorrentes via indicação, cobrindo os custos básicos até que, em 2025, a marca ganhasse exposição em Oprah Daily e no programa CBS Mornings, destravando um novo patamar de demanda.

É um exemplo direto de como gestão de custos fixos, alavancagem operacional e prudência financeira podem manter um negócio vivo mesmo quando a fundadora não consegue dedicar 100% do tempo à empresa.

