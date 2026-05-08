Ela abandonou a faculdade e faturou milhões resolvendo um problema que atinge 86% das mulheres

O ano de 2026 consolidou uma mudança profunda na gestão de espaços físicos: a hospitalidade corporativa tornou-se um ativo de retenção de talentos.

Claire Coder antecipou esse movimento há quase uma década, quando uma experiência frustrante em um banheiro público revelou um mercado negligenciado por gigantes de CPG (Consumer Packaged Goods).

Aos 18 anos, Coder abandonou a faculdade para resolver o problema de 86% das mulheres que já menstruaram inesperadamente em público. Mas o brilho do seu negócio não está apenas no produto de algodão orgânico, mas no modelo de distribuição.

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A estratégia de "Hardware as a Service"

Enquanto marcas tradicionais focavam em vendas unitárias ou assinaturas D2C, Coder enxergou o banheiro como uma infraestrutura crítica. Ela projetou dispensadores proprietários e patenteados, transformando a Aunt Flow em uma empresa de hardware.

Barreira de Entrada: Uma vez que o dispensador está instalado na parede de uma empresa em conformidade com as leis de acessibilidade (ADA), a Aunt Flow garante um contrato recorrente de reposição.

O Cliente B2B: Ela parou de vender para a pessoa física e passou a vender para gerentes de facilities e diretores de RH. Hoje, marcas como Google, Apple e o estádio Phoenix Suns tratam o fornecimento de absorventes como tratam o sabonete líquido: uma obrigação básica de infraestrutura.

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