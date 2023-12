El Chavo, cerveja, beisebol e IA: Magnata da mídia, venezuelano Gustavo Cisneros morre aos 78 anos

O empresário venezuelano Gustavo Cisneros, que atuou nos mais diferentes setores, de mídia à educação e varejo, morreu nesta madrugada aos 78 anos. Sua morte foi confirmada pelo Grupo Cisneros, sem fornecer detalhes adicionais.

Conhecido por ter ajudado a deslanchar a Univision, a primeira rede de TV em língua espanhola nos Estados Unidos que ficou famosa por suas novelas, Cisneros viu seus negócios de mídia crescerem não só pelo mercado americano, mas por dezenas de países, como Argentina, Chile, Colômbia, Peru, Brasil, México e nações do Caribe.

Ele expandiu a empresa de sua família — fundada por seu pai por volta dos anos 1930 — para torná-la uma das maiores e mais diversificadas holdings da América Latina no final do século XX, incluindo a gestão do concurso de beleza Miss Venezuela e a rede de TV Venevision. Foi o grupo que lançou as operações de TV a cabo DirecTV em toda a América Latina.

Cisneros fez parcerias com empresas como Pepsi, Burger King e Apple. para vender esses produtos localmente.

Cisneros introduziu marcas e empresas dos EUA na Venezuela em um período em que o país estava prosperando com a alta produção e preços do petróleo na década de 1970. Ele também adquiriu marcas americanas, incluindo a varejista de artigos esportivos Spalding, a empresa de produtos para bebês Evenflo e a fabricante All-American Bottling Corp., de acordo com o site da empresa.

Se tornou ainda proprietário, junto com seu irmão Ricardo, de cervejarias e times de beisebol regionais.

“Ele foi reconhecido local e internacionalmente como um empresário de sucesso”, afirmou a principal associação empresarial venezuelana, Fedecamaras, em um comunicado.

A origem do magnata

Nascido em Caracas em 1945, ele assumiu o Grupo Cisneros em 1970 junto com seu irmão, Ricardo. Era presidente do Conselho de Administração do grupo até sua morte. Em 2013, passou as rédeas da gestão da empresa para sua filha, Adriana Cisneros, que continuará a liderar a organização como CEO.

Após mudar sua empresa e família para fora da Venezuela por volta do ano 2000, ele dividia seu tempo entre Nova York, Miami, Madri e a República Dominicana.

Seus interesses comerciais na Venezuela foram testados quando o ex-presidente Hugo Chávez chegou ao poder. Enquanto Chávez expropriava ativos e criticava as organizações de mídia, a família Cisneros reduziu seus investimentos na Venezuela.

Ele estabeleceu laços estreitos com as famílias Rockefeller e Bush nos EUA ao longo dos anos e obteve um diploma da Babson College em Massachusetts. Além de Adriana, ele deixa a esposa Patricia Phelps de Cisneros, uma renomada colecionadora de arte latino-americana, e os filhos Carolina e Guillermo.

A coleção de arte Cisneros é frequentemente exibida em museus ao redor do mundo, incluindo o Museu de Arte Moderna de Nova York, a Tate Modern, em Londres, e o Reina Sofia, em Madri.

Ele creditou a David Rockefeller por ensiná-lo as nuances dos negócios nos EUA e ao banqueiro de seu pai, George Moore, hoje no Citigroup Inc., por ajudar em negociações que, já naquela época, adotavam as atuais estratégias de grandes firmas de investimento globais.

“A família Rockefeller me pegou pela mão e me ensinou absolutamente tudo sobre bancos nos EUA, relações públicas e política”, disse Cisneros em documentário lançado este ano, acrescentando que, para almoços de negócios, Rockeeller recomendava "um martini, sim. Um segundo? Talvez. Um terceiro? Nunca."

Mais tarde, ele adquiriria uma cadeia de supermercados na Venezuela e outros ativos de varejo na Espanha que foram vendidos com lucro.

As vendas da DirecTV e da Univision também contribuíram para aumentar a fortuna da família.

“Década após década, identificaríamos tendências, geografias, indústrias que achávamos interessantes e, então, faríamos análises aprofundadas nelas e depois sairíamos, seguiríamos em frente ou manteríamos algumas”, disse Adriana, de 44 anos, em uma entrevista em julho.

O Grupo Cisneros, que permanece sob controle próximo da família, encerrou uma aliança de 45 anos com a Pepsi em 1996 para se tornar uma afiliada da Coca-Cola. Atualmente, está construindo um grande resort em terras que Gustavo adquiriu ao longo dos anos na República Dominicana, chamado Tropicalia.

O investimento em tecnologia

Em entrevista à EXAME, Adriana comentou sobre o novo posicionamento da companhia sob a sua gestão de expandir o foco para além de indústria, mídia e imóveis. Na época da entrevista, o negócio mais recente do grupo, a Cisneros Interactive, já visava fortemente o investimento em tecnologia. No Brasil, o grupo investiu em 2013 na varejista de móveis Mobly e em 2016 o Grupo comprou a agência digital Spark.

O grupo desde então afastou-se da produção de novelas e está investindo em tecnologia celular baseada em satélite e empresas de marketing alimentadas por inteligência artificial na América Latina.

Gustavo Cisneros viajou para a China nos anos 1980 para estabelecer fábricas para a Spalding e passou anos cultivando laços diplomáticos na Espanha, nos EUA, na América Latina e além. Através da Venevision na Venezuela, ele foi uma força política a ser considerada por qualquer governo.

Na entrevista de julho ao jornal O Globo, Adriana lembrou como o planejamento sucessório começou. “Escrevi uma carta para meu pai e em que eu disse que passamos de ser uma empresa de mídia realmente inovadora para sermos realmente distraídos e estamos ficando para trás”.

“E então ele me chamou e disse, ‘se você vai escrever este papel, você tem que assumi-lo’. E assim começou essa conversa”, diz Adriana.