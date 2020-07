Einstein e auditoria OnYou criam certificação anti-coronavírus para loja

O Hospital Israelita Albert Einstein, melhor hospital do Brasil segundo o ranking da revista americana Newsweek, e a empresa de auditoria OnYou estão lançando um selo para certificar estabelecimentos comerciais que seguem os protocolos do Einstein de prevenção ao novo coronavírus. O objetivo da certificação é dar ao consumidor mais segurança para voltar às compras enquanto o comércio é autorizado a reabrir as portas em diversas localidades do país apesar de o surto da infecção respiratória covid-19 ainda estar fora de controle.

O selo se chama CovidAudit. O processo de concessão usa uma metodologia de cliente oculto com auditoria desenvolvida pela OnYou. Sem se identificar, um consumidor contratado pela empresa de auditoria primeiro entra na loja e verifica a conformidade das regras pelo que está à vista no ambiente. Do protocolo do Einstein fazem parte, por exemplo, a disponibilização de equipamentos de proteção individual e a adequação dos provadores. Depois, com autorização da OnYou e da própria empresa, apresenta-se ao gestor como auditor credenciado para checar os bastidores do trabalho. Usando as informações e evidências coletadas, preenche o relatório, que será analisado pela OnYou e pelo Einstein. Se o estebelecimento estiver de acordo com as normas de segurança, recebe a certificação, válida por 15 dias.

O processo já está sendo testado nas lojas da rede de moda Renner, de perfumaria L’Occitane e de vestuário Aramis. O preço do selo varia de acordo com o segmento de atuação do estabelecimento, mas deve estar ao alcance de empresas de todos os portes.

“A flexibilização do comércio nas atuais circunstâncias exige planejamento e cuidado ainda maiores com a experiência oferecida aos consumidores. O processo minucioso da certificação trará a confiança de que o consumidor precisa para retornar ao varejo físico e fazer a economia girar”, afirma José Worcman, sócio-fundador da OnYou.

Grande parte dos shopping centers brasileiros passou de dois a três meses com as portas fechadas. Agora, na reabertura, as vendas estão longe do que eram antes da pandemia. O faturamento caiu 90% para 32% dos comerciantes do estado de São Paulo, segundo levantamento feito pela Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) entre os dias 24 e 26 de junho. O valor obtido com as vendas foi diminuído em até 80% para 41% dos lojistas e em até 70% para 24% deles.