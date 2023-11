Educação cripto é a chave para adoção e um pilar no desenvolvimento da indústria, afirma Binance

O surgimento das criptomoedas trouxe uma mudança de paradigma no mundo financeiro. No entanto, esta nova fronteira é, muitas vezes, mal compreendida, levando à apreensão e à hesitação entre os potenciais adotantes. Sendo assim, vê-se a necessidade de conscientizar e educar a sociedade em relação aos ativos digitais e todos os seus benefícios. Ao esclarecer os mitos das criptomoedas e fornecer informações precisas, é possível ajudar a promover a compreensão e a adoção desta tecnologia inovadora.

Em momentos de recuperação de preços como se viu nas últimas semanas, a busca por informações cresce acompanhando os gráficos do mercado. Cada vez mais pessoas têm olhado os criptoativos como uma ferramenta para diversificação de investimentos e aumento de ganhos. Para que isso aconteça de forma sólida, o acesso à educação sobre esta indústria é essencial.

É comum que pessoas não saibam o que são e como funcionam. Além disso, não sabem o que é a rede blockchain e como podem se beneficiar de sua tecnologia. Muitos têm a percepção de que é um assunto extremamente complexo e, assim, sentem que não são capazes de compreendê-lo, o que vem se mostrando um dos maiores obstáculos para que ingressem no universo cripto e aproveitem os benefícios que ele oferece.

Desde o seu lançamento em 2018, a Binance, maior provedora global de infraestrutura para o ecossistema blockchain e de criptomoedas e maior exchange de criptoativos em volume de negócios, criou uma plataforma para oferecer conteúdo gratuito em diversos idiomas para os entusiastas das criptomoedas.

Conteúdo gratuito sobre cripto

A Binance Academy, como chama o braço educacional da exchange, tem sido uma das maiores e mais abrangentes coleções online de artigos sobre a indústria no mundo, com material sobre blockchain e criptomoedas em mais de 32 idiomas. Atualmente, mais de 3,2 milhões de pessoas acessam a plataforma todas as semanas em busca de conteúdo.

Além de adquirir habilidades práticas, como a criação de uma carteira sem custódia (por exemplo, MetaMask ou TrustWallet) e a exploração de estratégias de redução de riscos, aqueles que acessam a Binance Academy também podem aprender sobre os princípios fundamentais da interação com ativos digitais, entre centenas de outros temas.

“Como líder no segmento, temos o dever de olhar para todos os usuários, do iniciante ao avançado, do investidor de varejo ao corporativo. Para que a inclusão financeira se aprofunde, é preciso que as plataformas tenham o olhar apurado para as necessidades dos clientes, e por isso o foco no usuário é um valor essencial da #Binance, e a educação é um de nossos pilares", comenta o diretor-geral da Binance no Brasil, Guilherme Nazar.

Para fomentar a formação de usuários, a Binance lançou o programa educacional cripto Learn and Earn (“Aprenda e Ganhe”) para incentivar os usuários a desenvolver habilidades específicas necessárias ao realizar suas próprias pesquisas, enquanto ganham recompensas. Hospedados na Binance Academy, artigos e vídeos curtos do Learn and Earn apresentam os principais dados dos projetos e familiarizam os leitores com o tipo de informação que devem procurar antes de escolher um token. Um simples questionário final testa a compreensão básica do projeto. Até agora, 3,1 milhões de pessoas concluíram os cursos do programa que distribuiu US$ 5,2 milhões em recompensas em forma de token.

Em outubro de 2022, a Binance também lançou cursos educativos gratuitos em 14 idiomas, oferecendo educação personalizada e estruturada sobre blockchain e criptomoedas. Este ano, a Academy também introduziu cursos com certificação profissional, com o objetivo de educar os alunos interessados e equipá-los com habilidades e conhecimento para uma carreira no espaço cripto e Web3.

Além disso, foi iniciada uma nova série de webinars semanais, que podem ser acessados através do Binance Live ou da conta @BinanceBrasil no YouTube, para conhecer o ecossistema, aprender a usar a plataforma e cada um dos produtos da exchange.

Na América Latina, este ano, a Binance anunciou sua primeira parceria na Argentina, juntamente com a Faculdade de Ciências Empresariais da Universidade Austral. No Brasil, foram realizados workshops para mais de 1,5 mil alunos em parceria com mais de dez universidades, incluindo o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), a Fundação Getulio Vargas (FGV), o Instituto de Tecnologia e Liderança (Inteli), a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a Universidade de São Paulo (USP) e o Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper).

O programa Binance Scholar oferece bolsas de estudo a pessoas de comunidades desfavorecidas para que realizem cursos de blockchain nas principais universidades, escolas de formação profissional e institutos universitários em todo o mundo.

“Estamos convencidos de que a adoção das criptomoedas e o desenvolvimento de tecnologias blockchain e Web3 ainda estão em suas fases iniciais", afirma Nazar. "Para acelerar esses processos, a Binance investe em educação no longo prazo, seja financiando pesquisas acadêmicas em algumas das melhores universidades do mundo, seja desenvolvendo cursos gratuitos”, acrescenta.