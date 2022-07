Economia prateada: 49% dos empreendedores brasileiros têm mais de 50 anos

Com o aumento da expectativa de vida não é difícil encontrar empreendedores que decidiram se lançar em um negócio próprio depois dos 50 anos. No chamado ‘empreendedorismo prateado’, muitos, inclusive, utilizam o montante acumulado ao longo da vida para empreender em vez de se aposentar.

Assine a newsletter EMPREENDA, a nova newsletter semanal da EXAME para quem faz acontecer nas empresas brasileiras

Dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) mostram que entre os 53 milhões de empreendedores do país, 49% têm mais de 50 anos. Ainda de acordo com a entidade, 7,3% dos novos empreendedores que apostam em negócios de pequeno porte têm 65 anos ou mais.

Em busca de investimentos mais seguros, o mercado de franquias chama atenção do empreendedorismo prateado. No último levantamento da Associação Brasileira de Franchising (ABF), 1,6% daqueles que buscam uma franquia para investir já tinham se aposentado.

“O empreendedorismo prateado acaba sendo um caminho natural para quem se aposenta e ainda não se sente preparado para deixar de vez o mercado de trabalho. É uma parcela da população que tem muita experiência de vida e que busca mais segurança para investir suas economias. As franquias, por se tratarem de um tipo de negócio com alto grau de maturidade e menor risco, acabam sendo um grande atrativo”, explica Silvana Buzzi, diretora-executiva da ABF,

A EXAME selecionou a história de alguns empreendedores que entraram no mundo das franquias, mesmo depois da aposentadoria. Confira:

Aproveitando o repasse

Próximo de completar 60 anos, Thales Dompieri atuava como diretor comercial na iniciativa privada quando analisou que era o momento de empreender e buscar por um investimento a longo prazo, para não depender da aposentadoria. Após a decisão, procurou por seis meses negócios de franquias do segmento de serviços antes de ingressar na rede de lavanderias 5àsec.

O franqueado entrou na rede por meio do repasse de duas operações em 2019 e mais duas em 2020, todas no estado de São Paulo. Atualmente, ele possui quatro pontos de venda da 5àsec localizadas no interior paulista.

Para o empresário, as unidades de repasse são oportunidades para quem deseja ingressar no franchising sem precisar partir do zero, pois a operação já conta com uma cartela de clientes fiéis, sendo necessário aprimorar os processos e a gestão para garantir o sucesso da unidade.

Mãe e filha

Aos 56 anos, Maria do Carmo Huber é franqueada da Calçados Bibi, em Curitiba, no Paraná, junto com a filha Mariana Huber. Bancária há mais de 20 anos, a empresária criou seus filhos alinhando a maternidade com a vida profissional.

Há nove anos no mercado calçadista como franqueada, Maria do Carmo e a filha decidiram apostar na Bibi para ampliar os negócios dentro do segmento. A primeira operação da marca de calçados infantis foi aberta em 2021. Atualmente, mãe e filha são sócias em quatro lojas exclusivas da Bibi na capital paranaense.

Brasil e Suíça

Marisete Zimmerman, de 58 anos, é franqueada da Casa do Construtor de Eunápolis, na Bahia, desde 2015. Ela decidiu empreender para passar na tempo no Brasil, junto com sua família.

Ela, que se divide entre o Brasil e a Suíça, costuma passar de 7 a 8 meses por aqui, cuidando do negócio. Para isso, conta com a ajuda de um de seus netos e da filha.

“Eu estou treinando eles para assumirem a direção. Meu neto está quase pronto para virar gerente”, diz.

De funcionário a franqueado

A empresária Maria Rita de Cássia da Paixão está há 22 anos no Divino Fogão, rede de restaurantes com 199 pontos de venda, entre lojas e dark kitchens. A empresária de natural de Juiz de Fora, Minas Gerais, iniciou sua trajetória dentro da marca como gerente de loja e há 10 anos, quando estava com 56 anos, se tornou franqueada do negócio.

O convite partiu do fundador da empresa, Reinaldo Varela, que enxergou potencial no trabalho de Maria Rita. Após a oportunidade, a empresária partiu para mais um desafio profissional.

Hoje, ela está à frente de quatro operações da rede e levou as filhas e o neto para atuarem dentro da marca também.

Casal empreendedor

Rosana Figueiredo, 60 anos, era professora universitária aposentada nas áreas de Marketing e Administração quando decidiu com o marido Marcos Diamente (60), empreender e se tornaram franqueados da iGUi TRATABEM há cinco anos.

Com o sucesso da primeira franquia e pela visão de mercado do Marcos, há um ano o casal abriu uma loja de piscinas Splash, outra marca da rede iGUi.

Atualmente, o casal emprega 14 colaboradores em ambas as lojas localizadas no bairro do Tucuruvi, em São Paulo.

Anos 2000

A história de Ricardo e Kátia Fernandes, de 65 e 63 anos, com a Milon começou nos anos 2000 como representantes comerciais da Kyly, empresa de vestuário infantil. O casal foi o responsável por levar as peças de todas as marcas do Grupo Kyly para o Ceará.

O casal decidiu abrir a primeira operação da rede em 2006, logo que o negócio se tornou franquia. Atualmente, Kátia e Ricardo possuem duas operações da marca no Ceará e está nos planos do casal abrir a terceira loja.

Troca de cidade

O dentista paulistano Dárcio Lavieri, de 57 anos, realizou o sonho de ter um negócio e ficar próximo do mar. Após trabalhar cerca de 30 anos com implantes em clínicas odontológicas em diversas unidades no sul do Brasil, ele mudou de vida com a ajuda de um sócio e o apoio da família. Ele vendeu uma casa e investiu em uma franquia da Oral Sin na cidade de São Francisco do Sul, no litoral norte de Santa Catarina, em janeiro de 2021.

Da graxa ao botox

Após trabalhar anos no ramo de autopeças com caminhoneiros, o empresário Claudiney Rocco de 54 anos e sua esposa Rosimeire, de 51 anos, que é do ramo de gestão financeira, resolveram deixar um pouco de lado a graxa dos caminhões e investir em uma franquia de estética da Royal Face.

Com uma grande influência da filha, franqueada de uma clínica odontológica, o casal pode conhecer um pouco mais da segurança de se investir num negócio já testado que é a franquia. Atualmente, eles são franqueados na cidade de Cianorte, no Paraná.

Educação

Com 68 anos, Jodilton Souza já tinha uma vasta experiência no segmento de Educação. O empresário enxergou uma oportunidade de expandir ainda mais seus investimentos na área acadêmica em sua cidade, Feira de Santana, na Bahia. A ideia era abrir uma escola de Educação Infantil. Por sugestão de sua filha, Souza conheceu a Maple Bear. A operação iniciou as aulas em fevereiro de 2022 e já conta com 170 estudantes.

Bolos

Aos 75 anos, Vó Sônia, como é carinhosamente conhecida, colhe os frutos de uma atitude empreendedora tomada em 2009, na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, quando fundou a Casa de Bolos.

A história de empreendedorismo começou quando seu filho caçula perdeu o emprego e a família se viu obrigada a encontrar uma maneira urgente de complementar a renda para fechar as contas do mês.

De bolo em bolo, o negócio prosperou e eles se tornaram franqueados. Atualmente, a Casa de Bolos possui mais de 400 lojas pelo país e uma produção diária de 55 mil bolos em toda rede, totalizando 1,3 milhão de bolos por mês.

Limpeza

Renato Ticoulat, de 65 anos, é reconhecido como um dos maiores experts em limpeza do Brasil e pioneiro neste segmento do franchising. Atualmente ele se dedica integralmente à sua própria rede, a brasileira Limpeza com Zelo, especializada em limpeza doméstica e comercial.

Há nove anos no mercado, a rede já conta com dois escritórios regionais em São Paulo e no Rio de Janeiro. Atualmente a rede possui 85 franquias e a meta é vender mais 15 unidades e faturar R$ 25 milhões neste ano.

VEJA TAMBÉM:

Aos 47 anos, ela criou empresa que fatura R$ 29 milhões com pigmentos para sobrancelha

Sete franquias mais baratas do que uma viagem para a Disney

Dia dos avós: entenda a origem da data comemorativa de 26 de julho