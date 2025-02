Economia em crise? Veja como dados podem ajudar empresas a crescerem em tempos difíceis

Em um cenário global marcado pela incerteza econômica, líderes empresariais enfrentam o desafio de manter o crescimento em meio a inúmeros desafios.

A questão central para muitos executivos é: como migrar de uma estratégia de crescimento a qualquer custo para um modelo de expansão eficiente e sustentável? A resposta está na inteligência de mercado.

Identificando ineficiências com base em dados

Períodos de instabilidade econômica são oportunidades para revisitar estratégias e identificar gargalos em processos internos. O primeiro passo para líderes que desejam crescer em mercados em retração é analisar sua operação de ponta a ponta e encontrar ineficiências. Dados objetivos ajudam a expor falhas que, em tempos áureos, poderiam passar despercebidas, como:

Alocação inadequada de recursos com pouco retorno;

Definição imprecisa de territórios de vendas;

Processos de pontuação e segmentação de clientes ineficazes;

Campanhas de marketing genéricas e com baixo retorno.

Ao utilizar tecnologias que ampliam o acesso a dados de primeira mão, líderes podem refinar suas estratégias, focando em segmentos e contas com maior potencial de retorno.

Perguntas-chave como "onde tivemos mais sucesso até agora?" ou "quais fatores contribuem para a perda de clientes?", ajudam a antecipar riscos e identificar oportunidades de crescimento, mesmo em ambientes adversos.

Dimensionamento de mercado: o dado como bússola

Depois de olhar para dentro, é hora de olhar para fora.

O uso de dados para dimensionar o mercado e entender o potencial de crescimento é fundamental. Perguntas estratégicas que líderes devem considerar incluem:

Há oportunidades de mercado inexploradas?

É possível reduzir o custo de aquisição de clientes (CAC)? Se sim, como?

Como otimizar o planejamento de territórios para aumentar a produtividade da equipe de vendas?

Estamos aproveitando todas as chances de substituir concorrentes ou explorar ofertas complementares?

Essa abordagem orientada por dados permite decisões mais assertivas, com resultados previsíveis e maior retorno sobre o investimento (ROI). O impacto é duradouro, gerando benefícios que vão além de crises econômicas.

Alinhamento de equipes com base em insights de mercado

Para que a inteligência de mercado gere resultados concretos, é essencial que todos os departamentos estejam alinhados em torno dos mesmos objetivos e utilizem dados de forma integrada. A colaboração entre vendas, marketing e operações, orientada por métricas compartilhadas, aumenta a eficiência e reduz redundâncias.

Em vez de focar apenas em cortes de custos, veja períodos de retração econômica como momentos ideais para reorganizar prioridades, revisar contas estratégicas e otimizar campanhas. Dados sobre gastos de TI, penetração de mercado, intenção de compra e análise de contratos são recursos valiosos para direcionar investimentos de forma inteligente, aproveitando lacunas de mercado que podem estar ocultas.

Transformando crises em oportunidades

Embora o passado não garanta o sucesso futuro, a análise de dados oferece uma bússola confiável em meio à incerteza. Elizabeth Cholawsky, ex-CEO da Support.com, destaca que mesmo em cenários imprevisíveis, o uso de dados objetivos tem capacitado líderes e empresas a não apenas resistirem à crise, mas a emergirem mais fortes.

A inteligência de mercado não é apenas uma ferramenta de sobrevivência; é um catalisador para o crescimento sustentável em qualquer ambiente econômico.

