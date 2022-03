Ebanx adia captações para segunda metade do ano por volatilidade

A fintech de meios de pagamento Ebanx está adiando qualquer captação de recursos para o segundo semestre devido à volatilidade que impacta a avaliação das empresas e o humor dos investidores, disse o fundador e presidente executivo, João Del Valle.

A Ebanx já havia anunciado que não faria um IPO nos Estados Unidos no início do ano, e agora Del Valle afirmou que a empresa também não planeja nenhuma rodada de financiamento para o primeiro semestre.

A companhia ainda está investindo os US$ 430 milhões levantados em junho do ano passado com o fundo de private equity Advent. A fintech tem 1,7 mil funcionários e está expandindo equipes no México, China, Estados Unidos e Europa.

A expansão nos próximos meses será comandada por Paula Bellizia, ex-executiva do Google e ex-presidente da Microsoft no Brasil.

A Ebanx só tentará captar recursos antes disso se encontrar uma empresa interessante para adquirir, disse Del Valle. Em dezembro, a companhia comprou a Remessa Online por US$ 229 milhões.

O baixo crescimento da América Latina, onde a Ebanx atua em 15 países, não deve afetar as taxas de expansão esperadas pela fintech, com expectativa de alta anual de 30% do comércio eletrônico na região.

Fundada há dez anos, a Ebanx faz o processamento de pagamentos para clientes globais como Alibaba, AliExpress, Airbnb e Spotify. A fintech afirma ter mil clientes globais e que atende 35 mil companhias no Brasil.