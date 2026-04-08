É o fim das livrarias? Não para essa empreendedora que aumentou vendas mesmo com gigantes digitais

Durante anos, o avanço do e-commerce colocou em risco o futuro das livrarias independentes. Segundo uma pesquisa realizada pela Nielsen BookData, que fornece uma medição contínua do mercado de vendas de livros no varejo brasileiro, a venda de livros caiu pelo segundo ano consecutivo no Brasil, com uma queda de 8% na comercialização de exemplares ao mercado em 2023.

Gigantes digitais passaram a dominar a venda de livros, enquanto pequenas lojas enfrentaram queda no fluxo de clientes. Mesmo nesse cenário, alguns negócios conseguiram reagir e crescer de forma consistente.

É o caso de Renee L. DeLuca, proprietária da WordsWorth Books, no estado do Arkansas, que conseguiu aumentar as vendas da livraria por quatro anos consecutivos ao mudar a forma de se relacionar com os clientes.

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De livraria tradicional a espaço de convivência

A principal mudança foi transformar a loja em um espaço ativo na comunidade. A WordsWorth passou a promover eventos frequentes, como encontros com autores, clubes de leitura e atividades para crianças.

Com isso, a livraria deixou de ser apenas um ponto de venda e passou a atrair clientes de forma recorrente.

Outro passo importante foi investir na venda online. A livraria passou a operar também no ambiente digital, ampliando o alcance para além da cidade e atendendo clientes que preferem comprar pela internet.

Segundo dados da Deloitte, os consumidores que transitam entre os diversos canais de uma mesma loja gastam 82% a mais se comparados aos de uso mais tradicional, com apenas um ponto de contato.

No caso da WordsWorth, o digital não substituiu a loja, mas ajudou a expandir o faturamento. Segundo uma reportagem do Business Insider, as vendas cresceram 7% ao ano desde 2022. "Para uma editora independente, é bom, mas adoraríamos que esse número fosse ainda maior”, diz DeLuca.

Em vez de competir com grandes varejistas em preço ou volume, a livraria apostou em seleção cuidadosa de títulos e atendimento próximo. A equipe passou a conhecer melhor o perfil dos clientes e indicar livros de forma personalizada. Esse tipo de relação cria confiança e aumenta as chances de retorno — um diferencial importante em um mercado cada vez mais competitivo.

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