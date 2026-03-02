Duolingo bate US$ 1 bilhão em receita, mas decisão essa bilionária fez suas ações despencarem

O Duolingo ultrapassou pela primeira vez a marca de US$ 1 bilhão em receita anual, registrando US$ 1,03 bilhão em 2025, com crescimento de 33% em relação ao ano anterior.

A empresa também reportou lucro líquido de US$ 414,1 milhões, reservas totais de US$ 1,15 bilhão e mais de 50 milhões de usuários ativos diários, alta de 30%. Ainda assim, suas ações continuam em queda, pressionadas por uma mudança estratégica que pode desacelerar o crescimento financeiro no curto prazo.

Durante a teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2025, o CEO Luis von Ahn afirmou que a companhia encerrou o ano com “forte impulso”, celebrando o marco histórico de faturamento. No entanto, o discurso também sinalizou uma inflexão relevante na alocação de recursos e na estratégia de monetização. As informações foram retiradas de Inc.

Crescimento recorde com rentabilidade elevada

Os números apresentados posicionam o Duolingo em um novo patamar financeiro. A combinação de expansão de receita, crescimento de base ativa e lucro líquido robusto reforça a eficiência operacional da empresa.

Com US$ 414,1 milhões de lucro líquido sobre US$ 1,03 bilhão em receita, o desempenho demonstra forte capacidade de geração de resultado. As reservas totais de US$ 1,15 bilhão ampliam a margem de segurança para investimentos estratégicos.

Sob a ótica de finanças corporativas, o desempenho consolidado indicaria, em condições tradicionais de mercado, fortalecimento de valuation. No entanto, a reação negativa dos investidores evidencia que o mercado precifica expectativas futuras mais do que resultados passados.

A escolha por escala em detrimento de monetização imediata

Apesar dos resultados históricos, o Duolingo anunciou que irá priorizar deliberadamente o crescimento de usuários e o aprimoramento da experiência de aprendizado, inclusive na versão gratuita.

Segundo von Ahn, a empresa pretende melhorar o produto gratuito para estimular crescimento por meio do boca a boca. Ele alertou que essa reestruturação “modera o crescimento financeiro no curto prazo”.

O objetivo declarado é alcançar 100 milhões de usuários ativos diários a médio prazo, praticamente dobrando a base atual. Para isso, a companhia planeja oferecer aos planos de assinatura mais acessíveis ferramentas de inteligência artificial que antes estavam restritas aos planos premium.

Na prática, trata-se de uma decisão estratégica de reduzir pressão por monetização imediata em troca de expansão de base e fortalecimento de rede. Sob o ponto de vista financeiro, a empresa sinaliza disposição para sacrificar parte da receita incremental de curto prazo para ampliar market share e potencial de longo prazo.

O dilema clássico entre margem e expansão

Para executivos e profissionais de finanças corporativas, o movimento expõe um dilema recorrente em empresas de tecnologia. Maximizar rentabilidade no presente ou investir agressivamente em crescimento futuro.

Ao flexibilizar o acesso a recursos de inteligência artificial em planos mais baratos, o Duolingo pode reduzir receita média por usuário no curto prazo. Em contrapartida, amplia o funil de aquisição e fortalece retenção, elementos que sustentam valuation em empresas orientadas a escala.

O mercado, porém, reage a sinais de desaceleração de crescimento financeiro, especialmente após um ano de desempenho recorde. A pressão nas ações reflete incerteza sobre o equilíbrio entre expansão de base e preservação de margens.

