Dubai, Rússia, Londres: Conheça as unidades temáticas da Prevent Senior

A operadora de planos de saúde Prevent Senior está inovando na decoração de suas unidades de saúde. A companhia passou a definir temas para hospitais e centros de diagnóstico, com o objetivo de tornar esses ambientes mais agradáveis a seus beneficiários.

“Sabemos que um ambiente hospitalar pode trazer perda de qualidade de vida, e isso influencia na recuperação de processos patológicos. Por isso sempre buscamos gerar conforto em nossos ambientes. Um dos motivos para a criação das unidades temáticas é colocar as pessoas em um ambiente que tire aquela sensação de doença”, afirma o diretor médico da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Junior.

A companhia já tem quatro unidades temáticas na capital paulista: o hospital Sancta Maggiore Dubai, na região do Morumbi, o hospital Sancta Maggiore Rússia, no Butantã, e dois pólos que funcionam como ambulatório e centro de diagnósticos: um na avenida Paulista, com o tema Alemanha, e um em Pinheiros, com o tema Londres. Os dois últimos foram instalados nos prédios que antes abrigavam a livraria Fnac.

Nessas unidades, decoração e por vezes até o vestuário dos funcionários remetem aos países escolhidos como tema. A decoração temática da unidade Dubai virou notícia depois que o empresário Luciano Hang, dono da varejista Havan, ficou internado lá com covid-19.

A resposta dos pacientes à novidade tem sido positiva. De acordo com a Prevent Senior, o NPS (indicador que mede a satisfação do cliente) das unidades temáticas é de 98, ante uma média de 90 se consideradas todas as unidades da operadora.

A meta agora é que todos os centros de atendimento da companhia tornem-se temáticos. A próxima da fila será uma unidade a ser inaugurada no Rio de Janeiro, com o tema Havaí. Há ainda mais quatro novas unidades previstas, sendo duas em São Paulo, berço da operadora, e outras duas em outras cidades. Depois, a previsão é reformar as unidades mais antigas.

Para haver espaço para uma decoração diferenciada, no entanto, será necessário reduzir o espaço para atendimento. “A conta fecha na evolução dos processos. Agimos para termos menos internações e para que o paciente fique menos tempo internado. O hospital Dubai, por exemplo, tem 147 leitos ativos e uma média de 2.000 atendimentos por mês, enquanto hospitais com 300 leitos às vezes fazem 1.300 atendimentos”, afirma Junior.

Focada no público idoso, a operadora de saúde tem forte atuação na atenção primária e na prevenção, o que ajuda a reduzir as internações. A operadora promove atividades fora dos hospitais e consultórios, como aulas de ginástica e cursos de artes, canto e música. Na pandemia, criou um serviço de contato com os beneficiários, após constatar que eles estavam se sentindo sozinhos com o isolamento social, o que fez aumentar os casos de depressão.

Outro ponto fundamental é um modelo com rede de hospitais própria, o que ajuda a controlar as despesas e evitar desperdícios com diárias e procedimentos desnecessários. Até meados do ano passado, a companhia tinha cerca de 480 mil beneficiários. De janeiro a junho de 2020, faturou 2 bilhões de reais.

Unidade Dubai

