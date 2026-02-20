Dr.consulta volta ao Rio com R$ 40 milhões e primeira unidade no Supermercado Guanabara

O dr.consulta passou os últimos anos ajustando a própria rota. Depois de um período de reorganização estratégica e foco maior em eficiência e rentabilidade, a empresa decidiu acelerar novamente a expansão. Agora, escolheu o Rio de Janeiro como o primeiro grande teste dessa nova fase fora de São Paulo.

A aposta vem acompanhada de um investimento de R$ 40 milhões ao longo de 2026 para abrir cinco unidades na capital fluminense.

A estreia acontece na Tijuca, na Zona Norte, dentro do Supermercado Guanabara. A escolha do endereço não é casual. Em vez de ocupar apenas polos tradicionais da saúde, o dr.consulta quer estar onde o fluxo já existe, incorporando o cuidado médico à rotina de quem passa pelo varejo.

A primeira tentativa de entrada no Rio ocorreu em 2019, mas acabou prejudicada pela pandemia e por um modelo com unidades mais espalhadas pela cidade.

A meta é alcançar 150 mil cariocas já no primeiro ano de operação.

“O Rio de Janeiro é uma prioridade não só para nossa estratégia de expansão, mas para a saúde no Brasil", diz Bruno Reis, diretor de Expansão e Novos Negócios do dr.consulta. "Queremos estar próximos da rotina das pessoas e oferecer soluções reais para os desafios de acesso à saúde no país”.

O modelo que sustenta a expansão

Fundado em 2011 em Heliópolis, na zona sul de São Paulo, o dr.consulta nasceu com a proposta de democratizar o acesso à saúde privada para quem estava fora dos planos tradicionais.

A empresa construiu uma rede própria, verticalizada, com controle direto das unidades, negociação de insumos e desenvolvimento de tecnologia interna para organizar agendas, protocolos clínicos e produtividade médica.

Hoje, a operação reúne mais de 1.500 profissionais de saúde e realiza cerca de 1,5 milhão de consultas por ano. São aproximadamente 6 mil cirurgias anuais e 96% de adesão aos protocolos clínicos estabelecidos pela companhia. Desde a fundação, cerca de 4 milhões de brasileiros já passaram por suas unidades.

O atendimento combina consultas presenciais e digitais, com possibilidade de agendamento no mesmo dia e acompanhamento contínuo para doenças crônicas como hipertensão e diabetes.

A companhia também integra saúde mental, acompanhamento de gestantes, pediatria e monitoramento de tratamentos de longo prazo, buscando reduzir a fragmentação do cuidado.

O principal motor financeiro é a assinatura. O modelo permite que o titular inclua até quatro pessoas adicionais, sem exigência de vínculo familiar ou restrição por idade ou condição pré-existente.

O plano dá acesso a consultas presenciais e online com valores reduzidos, pronto atendimento digital ilimitado com clínico geral, programas estruturados de acompanhamento e descontos em exames laboratoriais, exames de imagem e procedimentos odontológicos.

No lançamento no Rio, a assinatura anual está sendo oferecida por R$ 27,90 por mês em campanha promocional, abaixo do valor regular de R$ 44,90. A estratégia é acelerar a formação de base e garantir recorrência logo no início da operação.

Em um país onde mais de 100 milhões de pessoas pagam consultas e exames do próprio bolso, o mercado é amplo e fragmentado. O desafio está em organizar esse consumo de forma recorrente e previsível, mantendo eficiência operacional e controle de custos.

Por que o Rio

Antes de anunciar a expansão, o dr.consulta encomendou uma pesquisa com 1.522 moradores do Rio de Janeiro, em parceria com a Opinion Box, para entender hábitos e barreiras de acesso à saúde na cidade. O levantamento revelou um cenário de demanda reprimida e dificuldades estruturais.

Cerca de 64% dos cariocas afirmam não ter plano de saúde porque consideram o preço alto demais. Quase metade já deixou de procurar um médico acreditando que o problema passaria sozinho. Mais de um quarto diz que só busca atendimento quando está doente. A adesão ao tratamento é frágil, 58% afirmam não seguir as orientações prescritas.

O custo dos medicamentos aparece como obstáculo relevante e questões logísticas, como falta de tempo, transporte e segurança no deslocamento, dificultam a continuidade do cuidado. Ao mesmo tempo, mais da metade nunca utilizou telemedicina, indicando espaço para ampliar o uso de soluções digitais integradas à rede física.

“A informação é um sinal de que as pessoas não estão buscando soluções milagrosas, mas alternativas para resolver a dificuldade que têm de acessar o sistema de saúde”, diz Reis.

O estudo também aponta que 45% dos moradores são responsáveis pelo cuidado de outras pessoas, principalmente familiares idosos e filhos. Entre esses cuidadores, a maioria prioriza a saúde de quem depende deles e deixa o próprio acompanhamento em segundo plano.

A expansão na prática

O plano para 2026 prevê cinco unidades no Rio, com geração de 250 empregos diretos e impacto em mais de 600 profissionais de saúde.

A expectativa é realizar mais de 125 mil exames de imagem até 2027, que devem representar 71% do mix entre consultas e exames na operação local. A aposta em diagnóstico fortalece a capacidade de resolução dentro da própria rede e reduz encaminhamentos externos.

Além das clínicas físicas, a empresa levará à cidade uma unidade móvel de saúde que circulará por diferentes regiões oferecendo acolhimento psicológico, teleorientação com nutricionistas e atendimento de enfermagem para aferição de pressão arterial e glicemia. A iniciativa funciona como estratégia de aproximação e construção de demanda antes mesmo da consolidação total da rede.

Enquanto as unidades físicas são implantadas, os assinantes já podem utilizar consultas online e pronto atendimento digital, permitindo que o relacionamento com o cliente comece antes da expansão completa da infraestrutura presencial.

A escolha do Supermercado Guanabara como endereço da primeira unidade sintetiza a estratégia. Em vez de apostar apenas em polos médicos tradicionais, o dr.consulta busca integrar saúde à rotina cotidiana, aproveitando fluxo de alto tráfego e proximidade com o consumidor. A lógica é reduzir fricção e transformar a ida ao médico em algo tão acessível quanto fazer compras.

A entrada no Rio também reduz a dependência geográfica da companhia, até então concentrada em São Paulo. Se a meta de 150 mil pacientes for alcançada e a assinatura ganhar tração, o dr.consulta terá validado seu modelo em um mercado mais complexo e competitivo.

