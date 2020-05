Dotz lança conta digital que transforma pontos de fidelidade em dinheiro

O programa de fidelidade Dotz acaba de lançar sua conta digital. A meta é englobar os 40 milhões de clientes que já usam o programa de fidelidade. A informação sobre os primeiros planos para o lançamento da conta foram antecipados pela Exame em junho do ano passado. Na ocasião, a empresa criada há 20 anos estava iniciando os testes da conta em Belo Horizonte, MG.

Pela conta digital, o acúmulo de pontos será acelerado e os pontos poderão, inclusive, serem convertidos em dinheiro, o que ajuda os consumidores ao aumentar seu poder de compra, diz a empresa. Em breve, o aplicativo também oferecerá acesso a crédito e fundos de investimentos.

A conta também oferecerá pagamentos em locais físicos com um cartão próprio, por meio de uma parceria com a Elo. A empresa planeja o lançamento de novos produtos e serviços no app a cada quinze dias. “Com a chegada da conta digital, estamos integrando em um mesmo aplicativo fidelidade, pagamentos e serviços. Queremos oferecer aos consumidores uma experiência completa e sem fricção”, afirma Roberto Chade, presidente da Dotz, em nota.

O objetivo é estar em contato com o consumidor durante outros momentos do dia, como ao movimentar dinheiro na conta, pagar compras e comprar vouchers de serviço. Pelo aplicativo, o cliente também pode fazer pagamentos, terá acesso a ofertas personalizadas e poderá trocar seus Dotz por diversos produtos, recargas de celular e ingressos de cinema.

Segundo o presidente, o momento é especialmente duro para seus consumidores, por conta da crise causada pela pandemia do novo coronavírus. “Buscamos a inclusão financeira do brasileiro e o crédito democratizado, especialmente neste momento de instabilidade econômica que muitos estão passando, por conta do covid-19. Pretendemos ajudar o consumidor brasileiro a chegar melhor no fim do mês”, afirma Chade.

O negócio da Dotz mudou desde o início da quarentena. A empresa suspendeu a expiração dos pontos no período e no site há um novo catálogo de produtos que podem ser mais úteis durante esse momento e para o home office, como produtos de limpeza, jogos, cursos educativos, itens para casa e outros. Essa categoria já representa 20% a 25% das trocas.

A categoria de viagem, que representava 15% das trocas, hoje está zerada. Os usuários passaram a trocar os pontos por compras de supermercado, no lugar de trocas por celulares ou eletrodomésticos, por exemplo. A troca nas farmácias e por recarga de celular também cresceu. Normalmente, são 50 mil opções de produtos e ocorrem cerca de 10 mil trocas por dia.