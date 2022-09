Dono da Yes! Idiomas lança nova franquia de ensino com baixo custo

Há 50 anos no mercado, a franquia YES! Idiomas conta com 173 unidades em mais de 16 estados brasileiros. Agora, o Grupo BDC anuncia o lançamento de sua segunda rede de ensino: Follow Me Idiomas. O objetivo é oferecer um negócio com baixo custo para investidores e mensalidades mais baratas para os alunos.

A Follow Me Idiomas fez sua estreia no mercado de franquias durante a Expo Franchising ABF Rio, que acontece entre os dias 15 e 17 de setembro, no Expo Mag, no centro do Rio de Janeiro. A expectativa da feira é receber 25 mil pessoas e gerar R$ 100 milhões em negócios.

A nova rede da holding, também detentora da marca Ilha Garden, oferece microfranquias com investimento inicial de até R$ 90 mil.

O modelo de negócio da Follow Me Idiomas é testado desde 2018 em sua escola-modelo em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

“Apesar do cenário de inflação alta e instabilidade econômica, o setor de franquias segue em retomada e crescimento, então achamos que a estreia na feira de franquias do Rio, onde temos a nossa sede, seria ótima oportunidade para apresentar esse novo negócio”, diz Clodoaldo Nascimento, fundador do Grupo BDC em entrevista à EXAME.

Diferencial da Follow Me

O fundador diz que duas redes de ensino de idiomas possuem metodologias e públicos distintos. Além disso, a criação da marca segue a tendência mundial de negócios de baixo custo.

“Para o franqueado, a Follow Me é uma oportunidade de investir pouco na abertura do seu próprio negócio, mas ao mesmo tempo manter o alto padrão de qualidade e a rentabilidade em curto prazo. Com a pandemia, este modelo de negócio cresceu e atrai bastante novos empreendedores à procura de formas de iniciar negócios independentes, de forma a garantir uma estabilidade econômica”, diz Nascimento.

Em julho de 2022, as microfranquias representaram 36,9% do mercado, contra 28,9%, em 2020, de acordo com dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF).

A mensalidade da Follow Me varia entre R$ 130 a R$ 150 e o faturamento médio mensal é de R$ 40 mil.

Durante a Expo Franchising ABF Rio, o Grupo BDC espera fechar 20 contratos de franquias para a Follow Me Idiomas.

“O objetivo de lançar essa nova rede durante a feira é oferecer mais uma oportunidade para os investidores presentes, com perfil e budget diferentes dos já oferecidos pela YES”, conclui.

Franquia Follow Me

Investimento Inicial: até R$ 90 mil

até R$ 90 mil Taxa de Franquia: R$ 5 mil

R$ 5 mil Previsão de Retorno: 24 meses

24 meses Projeção de receita mensal: R$ 40 mil

R$ 40 mil Lucro Previsto: 30%

30% Número de funcionários: 4

4 Royalties: não tem

