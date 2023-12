Dona de tecnologia para caminhões mais eficientes (e limpos) Gobrax anuncia Duani Reis como CEO

Com empresas por todo canto colocando em prática uma agenda ESG para atender às expectativas de consumidores e investidores, uma grande pergunta está colocada sobre as empresas de logística, sobretudo as donas de frotas de caminhões: como dar eficiência ao uso do diesel de modo a reduzir emissões de gases por trás do aquecimento global — e, de quebra, reduzir o custo da operação?

Mais de 60% do transporte no Brasil ocorre por rodovias, o que faz com que o diesel represente o maior custo na operação.

O setor de transporte responde por cerca de 20% das emissões globais de carbono, um dos principais gases causadores do efeito estufa, sem considerar a emissão de outros gases também nocivos ao meio ambiente.

Uma empresa de tecnologia de Curitiba tem respostas bastante convincentes ao setor. Fundada em 2015, a Gobrax tem uma tecnologia para monitorar o jeito como o motorista conduz o seu caminhão.

Como funciona a tecnologia da Gobrax

A Gobrax entrega ao cliente um aplicativo por onde é possível ver uma porção de indicadores sobre o jeito de um motorista conduzir a máquina.

Os dados vêm de sensores espalhados pelos veículos monitorados pela ferramenta.

A estimativa é de ao menos 20.000 caminhões rodando Brasil afora com a tecnologia da Gobrax.

Entre os dados mostrados pelo aplicativo estão coisas como a velocidade média do veículo durante uma viagem e a maneira como um condutor entra numa curva ou faz a frenagem.

Tudo isso é importante porque uma direção suave costuma estar intimamente conectada a um consumo menor de combustível — freadas ou acelerações bruscas via de regra demandam mais diesel do que o usual.

Tendo isso em vista, os motoristas que mantêm uma direção defensiva normalmente recebem boas avaliações dentro do app.

Com base nelas, a direção de uma transportadora pode oferecer um bônus ou acelerar um plano de promoção a quem demonstra ter aptidão à boleia mesmo em momentos estressantes.

Fundada pelos empreendedores Thiago Bona e Rafael Sabini, a Gobrax anuncia a chegada do executivo Duani Reis para o cargo de CEO com direito a participação societária. Reis começará em janeiro.

Os fundadores seguirão no conselho da Gobrax, cuidando da estratégia e de novos negócios.

Entre os mais de 1.000 clientes da Gobrax estão algumas das transportadoras líderes em cargas nas regiões Sul e Sudeste, como Tozzo, Sulista e Transgobbi.

Embarcadores, nome dado às empresas que contratam os serviços das transportadoras, também estão entre os clientes.

A empresa não abre valores de faturamento. Uma estimativa de mercado coloca a receita da empresa na casa dos 30 milhões de reais.

A missão de Reis será a de ampliar o ritmo de expansão da empresa.

"A Gobrax se destacou por criar uma solução inovadora, plug and play, onde o próprio motorista é incentivado para uma condução mais eficiente e segura. Isso faz toda a diferença", diz Reis.

"A meta é ter 100.000 veículos conectados à Gobrax em três anos."

Quem é o novo CEO

Formado em administração e alumni de instituições renomadas como UC Irvine, Insper e Insead, Reis teve uma carreira extensa na liderança de negócios em expansão acelerada antes da nova empreitada.

Na lista está a Sascar, dona de tecnologia para rastreamento de veículos e carga contra furtos e roubos. Também fundada no Paraná, a companhia foi vendida à multinacional Michelin em 2014 por 1,6 bilhão de reais.

Além dela, Reis ocupou a cadeira de CEO da Opentech, empresa fundada em Joinville, em Santa Catarina, também para fazer gestão de riscos no transporte rodoviário.

Em paralelo, Reis atuou também como advisor em processos de fusão e aquisição e de venture capital na Deventures Investimentos, casa fundada por ele junto a sócios em 2022. Além disso, ele faz parte da rede global de liderança YPO.

"O nosso objetivo é economizar 1 bilhão de litros de diesel até 2030 e é por isso que estamos crescendo e montando uma equipe de peso", diz Thiago Bona, cofundador da Gobrax, que passará a se dedicar à estratégia e ao futuro da empresa.