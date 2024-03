Dona da Subway no Brasil inclui cadeia de fast food em recuperação judicial com dívidas de R$ 482 mi

Responsável pela marca da Starbucks no Brasil, a SouthRock pediu recuperação judicial para outra importante marca no país: a Subway, de sanduíches. A dívida alegada pela empresa é de R$ 482,7 milhões.

Até então, a marca não estava no mesmo processo de reestruturação da SouthRock, que inclui a Starbucks no país, porque, segundo a empresa, havia uma colaboração de parte relevante dos credores da Subway para manter a operação. Esse compromisso, aliás, foi o que fez a detendora da marca Subway mundialmente permitir que a SouthRock continuasse a exercer, durante um período determinado e até que houvesse uma transição organizada, a função de franqueadora master da marca no Brasil.

Segundo os advogados da SouthRock, porém, um pequeno grupo de credores decidiu interromper as negociações e conversas que vinham sendo mantidas e passou a cobrar as dívidas imediatamente.

Isso fez com que o grupo americano decidisse por romper o chamado “forbearance agreement”, que permitia à SouthRock continuar sendo master franqueadora da Subway no Brasil nesse período de tempo.

"É, portanto, com a constante preocupação de assegurar a manutenção de suas atividades, como forma de continuar gerando receitas para a continuidade da sua operação e a recuperação da confiança do mercado, que o presente pedido é apresentado", diz trecho do pedido de recuperação judicial.

A EXAME solicitou posicionamento das empresas SouthRock e Subway e aguarda retorno.

"A noticiada rescisão, pela proprietária da marca Subway, do contrato que permitia a operação das franquias no Brasil é um aspecto que adiciona complexidade ao pedido de recuperação judicial da Subway, pois impacta a principal fonte de receita das recuperandas", diz Cinthia de Lamare, sócia da área de Reestruturação e Insolvência do Cescon Barrieu.

"Como o pedido de recuperação judicial da Subway foi feito perante o mesmo juízo responsável pela recuperação do Starbucks, outra marca operada pelo grupo SouthRock no Brasil, é possível que ambos os processos se beneficiem de informações comuns, como aquelas informações de que dispõe o administrador judicial, que já atua no caso Starbucks. Contudo, a marcha dos processos poderá ser distinta, de modo a evitar que haja maiores atrasos no processamento da recuperação judicial do Starbucks, evitando-se que atos já praticados tenham que ser repetidos, como no caso da publicação de listas de credores e dos prazos para apresentação de incidentes de crédito".

Qual é a estrutura da Subway no Brasil

A Subway entrou no grupo de empresas controladas pela SouthRock no Brasil em 2022. Por aqui, conta com cerca de 1,6 mil unidades, o que a coloca entre as principais franqueadas de alimentos e bebidas do país.

No final do ano passado, conforme a EXAME Insight antecipou com exclusividade, a Cacau Show chegou a se interessar pela aquisição da franqueadora no país. As negociações, porém, não avançaram.

Qual é a crise da SouthRock

A Starbucks no Brasil faz parte do grupo SouthRock, que é dono também do restaurante TGI Friday's e de lojas em aeroportos.

No ano passado, a empresa entrou em recuperação judicial alegando dívidas de R$ 1,8 bilhão. Segundo a companhia, a crise econômica no Brasil resultante da pandemia, a inflação e a permanência de taxas de juro elevadas agravaram os desafios do negócio.

"Neste cenário, a SouthRock segue comprometida a defender a sua missão e seus valores, enquanto entra em uma nova fase de desafios, que exige a reestruturação de seus negócios para continuar protegendo as marcas das quais tem orgulho de representar no Brasil, os seus Partners [colaboradores], consumidores e as operações de suas lojas", disse em nota.

Quais são os credores da SouthRock

O pedido de recuperação judicial da SouthRock, dona da Starbucks, envolve uma dívida de R$ 1,8 bilhão. Os credores estão divididos entre as empresas do grupo que entraram no processo de reestruturação, como a Starbucks e a Brazil Airport Restaurantes. Na lista de empresas que a SouthRock está com dívidas pendentes estão indústrias de alimentos, bancos e gráficas.

A relação, de 153 páginas, demonstra uma situação comum para empresas de varejo e serviços, como é o caso da Starbucks: há centenas de credores, cada um com uma cobrança relativamente pequena para a companhia.

Há cerca de R$ 76 milhões só com o Banco do Brasil via Starbucks. No consolidado da SouthRock, as dívidas com o Banco do Brasil estão em R$ 311 milhões. Com a securitizadora Travessia são outros R$ 469 milhões em dívidas.