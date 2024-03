Do trailer ao cheque de R$ 15 milhões: Arquiteto de Bolso capta para popularizar reformas

Das páginas das revistas aos posts nas redes sociais, os elementos de decoração e reforma, forjados a partir de jogos de luz, texturas e afins, encantam muitos olhares. Por vezes, porém, afugentam uma parte da população que não vê meios - nem fundos, financeiros - para habitar naquela realidade.

Os empreendedores Daniel Alves, designer de interiores, Marcia Monteiro, arquiteta, buscam fazer o contraponto e mostrar que essa realidade pode ser diferente. Os dois são os fundadores do Arquiteto de Bolso, startup paulistana criada ainda com um modelo bem embrionário em 2016.

Eles montaram um trailer e prestavam consultoria em frente a grandes redes de decoração, ajudando os clientes na decisão por formato, linhas estéticas e escolha dos itens.

Anos depois, estão recebendo um aporte de R$ 15 milhões.

Esta é a maior captação da startup, que já recebeu recursos da Ace Ventures, Bossa Invest, Gv Angels, B2in, Grupo Primo, Joel Jota, entre outros. No total, a Arquiteto soma R$ 20 milhões de investidores, além de R$ 4 milhões dos próprios fundadores.

A captação agora vem da Headline XP, braço brasileiro de fundo global liderado no país por Romero Rodrigues.

Quer dicas para decolar o seu negócio? Receba informações exclusivas de empreendedorismo diretamente no seu WhatsApp. Participe já do canal Exame Empreenda

Como funciona a startup

A startup foi criada como Upik, mas é conhecida por Engenheiro de Bolso, o seu principal produto. O negócio funciona com um marketplace, conectando mais de 100 profissionais como arquitetos e designers de interiores a consumidores como a Uber, motoristas e passageiros.

A diferença é a conversa: passa por entender como o ambiente da casa será usado, os gostos dos moradores e expectativas.

Aliado a isso, o serviço traz camadas de tecnologia e metodologia para que o cliente saia da conversa com o profissional com uma estrutura pronta, precificada e adequada às suas vontades. Na proposta, duas horas são suficientes para os alinhamentos sobre um ambiente de 20 metros quadrados.

Ao longo dos anos, a startup contabiliza que já contribuiu para a transformação de mais de 60.000 ambientes. Os serviços são prestados a partir de R$ 199,00. Em casos de parceria com redes de decoração, os valores podem ficar abaixo de R$ 100,00.

“Nós construímos uma engenharia dentro do negócio muito mais eficiente. O que um profissional leva até 30 dias para gerar uma proposta visual do ambiente, nós conseguimos fazer entre 30 e 120 minutos, otimizando a mão-de-obra de um profissional e fazendo com que fique acessível para o consumidor”, afirma Alves.

Atualmente, a startup conta com uma base de 25.000 clientes, com um perfil de recorrência entre 18 e 36 meses. Uma boa parte desses consumidores veio na pandemia, quando as pessoas ficaram dentro de casa e descobriram novas relação com os cômodos.

“Foi um período em que as pessoas passaram a conhecer e entender que arquitetura é bem-estar, saúde e qualidade de vida. Isso entrou mais na cabeça e vem transformando essa percepção desde 2020”, afirma Monteiro. No período, a startup registrou crescimento anuais acima dos 3 dígitos. (Os sócios não revelam os valores.)

Um reflexo do aumento de interesse é que a Arquiteto de Bolso gerou mais de 100 milhões de reais em recomendações de produtos e serviços ao longo de 2023, considerando todos os clientes atendidos na plataforma e o que deveriam comprar para colocar os planos de pé. O volume é o dobro do registrado no ano anterior.

Qual é o futuro do negócio

Apesar do crescimento recente, o conhecimento e o acesso a arquitetura e designer de interiores estão longe de serem uma unanimidade no Brasil.

Os novos recursos serão usados para levar a conversa para um outro patamar, em uma startup que nunca fez investimento em marketing. De acordo com números internos, 36% dos clientes vêm do tradicional boca-a-boca.

“Boa parte desse investimento vem para a máquina de vendas e para nós escalarmos o negócio”, afirma Rodrigues. Na cadeira de investidor, o cofundador do Buscapé quer compartilhar os aprendizados com a Wayfair, nos Estados Unidos, e ABC da Construção, da qual faz parte do conselho, para ajudar na abertura de canais e públicos para a startup, como a criação de comunidades e programas de fidelidade.

“Este é um mercado que ainda está arranhando a superfície, e a capacidade que a Arquitetura de Bolso tem, com metodologia, processo e tecnologia, de tornar acessível a consultoria é fantástica. Se pararmos para analisar, isso poderia estar, sem dúvida nenhuma, nas classes mais baixas da população. Esse é o primeiro ponto”, afirma.

Inscreva a sua empresa no maior anuário de empreeendedorismo do país, o Ranking EXAME Negócios em Expansão 2024