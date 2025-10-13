Do suor ao sucesso: Insider, de camisetas tecnológicas, recusou Shark Tank e mira R$ 600 milhões

Em 2018, a Insider Store, com um ano de operação, apresentou camisetas tecnológicas no programa Shark Tank Brasil. O que chamou a atenção dos investidores foi o principal diferencial da marca: tecidos com tecnologia que repele manchas e neutralizam odores causados pelo suor.

Três tubarões fizeram propostas. Mas os fundadores decidiram nadar em outra direção: Carol Matsuse e Yuri Gricheno optaram por manter o controle total e seguir por meio do crescimento orgânico.

Apesar de ousada, foi uma decisão estratégica que deu certo. Preservar autonomia para estruturar a marca com foco total no modelo direto ao consumidor e na tecnologia têxtil permitiu a Insider alcançar R$ 400 milhões em vendas em 2024.

Para 2025, a projeção é ainda mais ambiciosa: R$ 600 milhões em faturamento até o fim do ano, um salto de 50%, com mais de 4,4 milhões de produtos vendidos e presença em mais de 40 países.

Por que contratar um CFO?

Em meio ao crescimento acelerado, a empresa contratou seu primeiro diretor financeiro (CFO), Guilherme Almeida, e ex-diretor de Relações com Investidores da Enjoei.

A chegada de Almeida, em fevereiro deste ano, marca um novo estágio para a Insider. Com experiência em escalabilidade e estruturação de startups, o executivo assumiu o desafio de institucionalizar processos e oferecer maior governança financeira, diante de uma operação que vem dobrando de tamanho ano a ano.

A contratação de um CFO mostra que não existe crescimento sem organização. A Insider percebeu que, mesmo crescendo exponencialmente, não seria possível manter a operação ou continuar a aumentá-la caso não tivesse alguém que olhasse diretamente para as finanças.

Finanças como estratégia

A profissionalização da área financeira aponta para um movimento comum entre startups em rota de consolidação: o fortalecimento da governança interna como caminho para viabilizar operações de fusões e aquisições (M&A), a entrada de investidores ou mesmo uma possível abertura de capital no futuro.

Com crescimento sustentado desde sua criação, exceto em 2021, a Insider se financiou com capital próprio e dívida.

Nesse contexto, o papel de um CFO vai além do controle financeiro tradicional: ele se torna uma peça estratégica no planejamento e na sustentabilidade do crescimento.

Expansão internacional

Além da governança, a estruturação financeira se mostra essencial para sustentar os planos de internacionalização.

Atualmente, a Insider vende para mais de 40 países, com maior concentração na América do Norte, e possui um site em inglês para atender ao mercado externo, que representa apenas 1% da receita, mas é visto como potencial alavanca de crescimento.

Ao profissionalizar a gestão financeira, a Insider também abre espaço para novas parcerias estratégicas com laboratórios e universidades, avançando na utilização de tecidos sustentáveis como modal, liocel e poliamida biodegradável.

Com a nova estrutura, a Insider reforça sua visão de se tornar referência global em roupas essenciais com tecnologia e sustentabilidade, enquanto cria um terreno mais sólido para avançar em novas frentes de negócio e expansão internacional.

