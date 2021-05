Do sonho à lona: Justiça decreta falência da MMX, de Eike Batista

A 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu nesta quarta-feira (19) por unanimidade, pela falência da MMX, de acordo com informações da coluna do Lauro Jardim. A partir da decisão, Eike corre o risco de ter que responder ações de responsabilidade pelas dívidas da empresa, caso seja decretada alguma fraude. O processo vem poucos dias depois da falência da MMX Mineração e Metálicos.

Em abril, a empresa de mineração fundada por Eike Batista recebeu um mandado que determina certidões de dívida ativa federais que juntas totalizam R$ 3.45 bilhões .

Além desse revés, o empresário foi multado em R$ 150 mil pela CVM no mês de março. A acusação: ter votado em reunião do conselho de administração da MMX — sua empresa no setor de mineração — em situação de conflito de interesse em episódio ocorrido em 2015, ou seja, há seis anos.