Do prejuízo total à venda milionária: como um casal americano transformou falência em US$ 24 milhões

Em janeiro de 2000, Mike e Kass Lazerow tinham motivos de sobra para comemorar: recém-casados, os dois haviam acabado de vender sua startup, a Golf.com, para uma empresa promissora do setor de e-commerce. Seis meses depois, viram o sonho desmoronar.

A empresa compradora faliu e, junto com ela, a Golf.com também naufragou, levando com ela as economias de toda uma vida. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

A recompra da empresa e um novo começo

Mesmo diante da falência, Mike e Kass recusaram a ideia de encerrar a jornada. Em apenas três meses, reuniram um novo grupo de investidores e compraram de volta a Golf.com por US$ 500 mil.

Foi o recomeço de uma operação. Mas, ainda assim, o negócio mal se mantinha de pé nos dois anos seguintes. Com uma equipe reduzida a apenas quatro pessoas, a empresa enfrentava limitações severas de estrutura e recursos.

O papel da oportunidade

A reviravolta começou quando o cenário esportivo mudou. Tiger Woods, estrela do golfe, então em seu auge competitivo, reacendeu o interesse global pelo esporte.

O movimento atraiu grandes anunciantes, que buscavam espaços digitais para campanhas direcionadas, e encontraram na Golf.com uma plataforma em ascensão.

Com uma audiência cada vez mais engajada, a empresa passou a disputar espaço publicitário até mesmo contra grandes nomes, como a tradicional Golf Magazine.

A editora notou a perda de protagonismo e, em 2006, decidiu adquirir a Golf.com por US$ 24 milhões.

A importância do domínio em finanças corporativas

O caso da Golf.com expõe, em detalhes, a importância do domínio sobre finanças corporativas.

Desde a análise da estrutura acionária até a capacidade de avaliar a saúde financeira de um investidor ou comprador, cada decisão do casal demonstrou o quanto a compreensão sobre fluxo de caixa, valuation, captação e gestão de ativos pode ser determinante para a sobrevivência e para o sucesso de um negócio.

